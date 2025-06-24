REST втомився: чому традиційний підхід вже не працює

Більшість сайтів магазинів досі використовують REST API як основний інтерфейс взаємодії клієнтської частини з сервером. Але з ростом складності функціоналу, кількості мобільних користувачів та вимог до швидкості завантаження REST перестає бути ефективним.

Особливо це стосується eCommerce, де важлива кожна секунда і кожен запит. Саме тому компанії, які надають послуги з розробки сайтів, усе частіше впроваджують GraphQL як сучасну альтернативу. Наприклад, агенція Brander (замовити розробку для вашого бізнесу можна на сайті brander.ua).

У чому проблема REST?

Уявіть звичайний запит на картку товару. Щоб відобразити всі необхідні дані (фото, ціна, наявність, відгуки, рекомендовані товари), REST API потребує кількох запитів до різних endpoint’ів.

Зараз дивляться

Це створює навантаження, збільшує час очікування й “з’їдає” мобільний трафік. У той час як GraphQL дозволяє отримати всі потрібні дані за один запит – і саме ті поля, які реально потрібні.

Переваги GraphQL для сайтів інтернет-магазинів

Перехід на GraphQL дає розробникам і бізнесу конкретні переваги:

менше запитів – швидше завантаження;

точкове отримання даних – менше зайвого трафіку;

зручна інтеграція з фронтендом (особливо React, Next.js, Vue);

гнучка побудова запитів без змін у бекенді;

легше масштабувати API під час росту продукту.

Ці переваги особливо відчутні, коли йдеться про розробку сайтів магазинів, де потрібно швидко та ефективно обслуговувати тисячі товарів і користувачів.

Що потрібно врахувати під час впровадження GraphQL?

Не варто думати, що GraphQL – це чарівна паличка. Щоб імплементація пройшла успішно, важливо врахувати кілька речей:

побудувати правильну схему даних;

забезпечити авторизацію та контроль доступу на рівні запитів;

не перевантажувати клієнт великою кількістю вкладених запитів;

грамотно кешувати відповіді (наприклад, через Apollo Client).

GraphQL вимагає іншого підходу до архітектури. Але саме цей підхід дозволяє побудувати по-справжньому сучасний API.

GraphQL – новий стандарт для складних проєктів

Світові гіганти на кшталт Shopify, GitHub, Netflix та Twitter вже давно використовують GraphQL. В Україні компанії на кшталт Brander також впроваджують ці технології в реальних проєктах.

Наприклад, під час створення SPA або PWA-магазинів, де критично важливі швидкість, гнучкість та стабільність, GraphQL дає перевагу з першого дня запуску.

Отже, для компаній, що працюють у сфері eCommerce, перехід на GraphQL – це не просто модернізація, а інвестиція у масштабованість і конкурентоспроможність. Якщо ви шукаєте послуги з розробки, орієнтуйтеся на тих, хто вже має досвід із GraphQL.

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