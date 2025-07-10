Биткоин обновляет рекорд: трейдеры нацеливаются на $120 тыс. и выше

Рынок биткойн-опционов демонстрирует стремительный рост оптимизма среди трейдеров. После того как курс биткойна впервые достиг $113 тыс., открытый интерес на бирже Deribit сосредоточился вокруг кол-опционов с ценами страйка $115 тыс. и $120 тыс.

На сентябрьские и декабрьские контракты открытый интерес растет даже на уровнях $140 тыс. и $150 тыс., сообщает Bloomberg.

Стремительный рост рынка биткойн-опционов

Рывок курса частично связан с растущим спросом со стороны институциональных инвесторов. После выборов президента США в ноябре участники рынка сделали ставку на то, что второй срок Дональда Трампа принесет более мягкое регулирование криптовалютного сектора.

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В знак поддержки отрасли Конгресс США объявил неделю, начинающуюся с 14 июля, Криптонеделей.

С начала года биткоин уже прибавил примерно 20%, и это происходит на фоне более широкого роста рисковых активов, что также толкает фондовые индексы к историческим максимумам.

Рекорды, ликвидации и спрос от компаний

— Опционный рынок показывает обновленную веру в рост, — говорит Крис Ньюхаус, директор по исследованиям децентрализованной трейдинговой компании Ergonia.

По его словам, недавний рывок к историческим максимумам произошел после крупнейшего с мая сокращения коротких позиций: было ликвидировано около $447 млн, что свидетельствует о чрезмерном количестве “медвежьих” ставок и уязвимости к внезапному росту.

После достижения отметки в $112 тыс. в среду темпы ликвидаций снизились: за последние 12 часов трейдеры потеряли лишь $76,5 млн, тогда как за предыдущие сутки — более $450 млн, согласно данным Coinglass.

Ставка финансирования на рынке бессрочных фьючерсов на биткоин остается положительной. Это означает, что спрос на удержание “бычьих” позиций не уменьшается. Такие контракты — один из самых распространенных способов, с помощью которых криптотрейдеры делают ставку на будущий рост, используя кредитное плечо.

К росту оптимизма также добавились положительные комментарии Дональда Трампа, опубликованные на его платформе Truth Social.

Биткойн как новый фондовый инструмент

Еще один фактор роста — появление новых криптовалютных компаний-казначейств. Как объясняет Маурисио Ди Бартоломео, соучредитель и главный стратег платформы Ledn, такие компании стремятся выводить на рынок акции или облигации, чтобы добавить биткойн в свой баланс.

Таким образом они становятся своеобразными “биткойн-прокси” в фондовом секторе.

— Биткойн достиг нового исторического максимума благодаря неустанному спросу со стороны инвесторов и компаний, — отмечает Ди Бартоломео.

Даже на фоне макроэкономической напряженности, в частности, ожидаемых новых тарифов от администрации Трампа в августе, биткойн продолжает расти.

— Биткойн показывает, почему он — отдельный класс активов, — заявил Рошан Робертс, CEO торговой платформы OKX US. — На фоне роста торговых конфликтов и ослабления альткойнов институциональные игроки видят в BTC макрофинансовый хедж и зрелый инвестиционный инструмент. Июль будет испытанием для рынка, но биткойн к нему готов.

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