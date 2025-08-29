Microsoft AI (MAI) объявила о новом этапе в развитии собственных технологий искусственного интеллекта. В компании заявили, что будущее ИИ видят в сочетании специализированных моделей для различных задач, от голосовых сервисов до текстовых инструментов.

Первыми шагами в этом направлении стали две новые разработки: MAI-Voice-1 – система генерации голоса и MAI-1-preview – базовая текстовая модель. Обе уже запущены в тестовом режиме и постепенно интегрируются в сервисы компании.

Голосовая технология MAI-Voice-1

MAI-Voice-1 – это новая модель генерации речи от Microsoft, которая, по утверждению разработчиков, способна создавать выразительный и естественный голос. Ее уже интегрировали в сервисы Copilot Daily и Podcasts, а также открыли для тестирования в Copilot Labs.

В компании уверяют, что модель способна генерировать минуту аудио менее чем за секунду на одном графическом процессоре. Она поддерживает как стандартный одноголосый режим, так и многоголосые сценарии, что позволяет применять ее для различных форматов – от подкастов до интерактивных историй.

Текстовая модель MAI-1-preview

MAI-1-preview – первая собственная базовая модель Microsoft AI, созданная с нуля. Она работает по архитектуре так называемой смеси экспертов (mixture-of-experts).

Этот принцип означает, что разные части модели специализируются на отдельных задачах и подключаются только тогда, когда это нужно. Это позволяет делать ответы более точными и эффективными, не тратя лишних ресурсов.

MAI-1-preview обучена на массивном вычислительном ресурсе с привлечением около 15 тыс. графических процессоров Nvidia H100.

Сейчас модель проходит публичное тестирование на платформе LMArena, которая позволяет сообществу оценивать ее возможности. Параллельно компания планирует постепенно запускать ее в Copilot для отдельных текстовых задач и собирать отзывы пользователей.

Доступ к API получили также ограниченные тестировщики, которые будут проверять, где модель работает наиболее эффективно.

В Microsoft AI отмечают, что планируют сочетать специализированные модели для различных задач. Кроме того, в лаборатории уже работает новый вычислительный кластер GB200, который должен ускорить развитие ИИ-продуктов компании.

Источник : Microsoft

