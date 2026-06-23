Скандал с лишением президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла нанес репутационные потери Варшаве и не принес ожидаемого политического результата.

Об этом заявил бывший глава польского МИД Яцек Чапутович, комментируя последствия решения польских властей об отзыве высшей государственной награды у президента Украины.

Экс-глава МИД Польши о лишении Зеленского ордена Белого Орла

По словам Чапутовича, на Западе все чаще воспринимают Польшу как страну, которая создает дополнительные трудности вместо поиска решений.

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Он предположил, что конфликт вокруг ордена может негативно повлиять и на позиции Польши в будущих международных процессах в отношении Украины.

— Думаю, что и это оскорбление в адрес президента Зеленского, бесспорно, не будет способствовать тому, чтобы Украина боролась за место Польши за столом переговоров. Это был очень недружественный жест, — заявил он.

В то же время дипломат подчеркнул, что решение украинской стороны о присвоении одному из подразделений названия в честь героев УПА также не должно было состояться.

По его словам, тема Волынской трагедии остается для польского общества чрезвычайно чувствительной.

Чапутович добавил, что в международной дипломатии существуют другие механизмы реагирования на такие споры.

По его мнению, Польша могла прибегнуть к официальной дипломатической ноте, вызову посла или политической резолюции, однако лишение государственной награды стало решением другого символического уровня.

— Украина выходит победительницей, потому что сохранила изменение названия. Она вернула ордена — не только президент Зеленский, но и другие должностные лица — и поставила нас в сложное положение, — сказал дипломат.

Отдельно он обратил внимание на вопрос предстоящей Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

По его мнению, если президент Украины не будет участвовать в мероприятии, это может стать репутационной проблемой для польской стороны.

Напомним, что вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши.

В ответ 20 июня Владимир Зеленский сообщил, что вернул орден польской стороне по почте.

После этого ряд украинских действующих и бывших должностных лиц также заявили о намерении вернуть полученные ранее польские награды.

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