В ночь на 23 июня в Керчи на Крымском полуострове прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары сразу на нескольких объектах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и оккупационные ресурсы Крыма.

Атака на Крымский полуостров 23 июня: что известно

По предварительным сообщениям, один из очагов возгорания возник в районе Аршинцево, где расположена теплоэлектроцентраль.

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Была информация о повторном ударе по нефтебазе в порту Керчи, комплексе перевалки и хранения нефтепродуктов TES-Terminal и порту Кавказ, что на косе Чушка в Керченском проливе (Темрюкский район Краснодарского края РФ).

По данным Telegram-сообществ, на территории нефтетерминала в порту Кавказ появились новые очаги возгорания.

Спутниковый мониторинг также зафиксировал значительный шлейф дыма, который, по имеющимся данным, протянулся на десятки километров.

Кроме этого, сообщалось о пожаре на территории железнодорожной станции Южная на въезде в Керчь.

Отдельно появлялась информация о возгорании в районе Багерово, где, по оценкам мониторинговых сообществ, могут размещаться позиции российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400.

На фоне ночных событий оккупационные энергетические службы заявили об авариях в электросетях и начали вводить ограничения электроснабжения в отдельных районах полуострова.

Накануне на территории временно оккупированного Крыма также уже вводили ограничения на продажу топлива.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские дальнобойные средства поразили ряд российских военных и логистических целей.

По словам главы государства, удары стали ответом на российские атаки по Украине.

Президент сообщил, что украинские военные поразили объекты по обе стороны Крымского моста, в частности морскую логистику для транспортировки нефти в Краснодарском крае и нефтебазу во временно оккупированной Керчи.

Также, по словам Зеленского, под удар попали элементы российской системы ПВО — четыре радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь.

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