Microsoft AI (MAI) оголосила про новий етап у розвитку власних технологій штучного інтелекту. У компанії заявили, що майбутнє ШІ бачать у поєднанні спеціалізованих моделей для різних завдань, від голосових сервісів до текстових інструментів.

Першими кроками в цьому напрямі стали дві нові розробки: MAI-Voice-1 – система генерації голосу та MAI-1-preview – базова текстова модель. Обидві вже запущені у тестовому режимі й поступово інтегруються у сервіси компанії.

Голосова технологія MAI-Voice-1

MAI-Voice-1 – це нова модель генерації мови від Microsoft, яка, за твердженням розробників, здатна створювати виразний і природний голос. Її вже інтегрували у сервіси Copilot Daily та Podcasts, а також відкрили для тестування у Copilot Labs.

У компанії запевняють, що модель здатна генерувати хвилину аудіо менш ніж за секунду на одному графічному процесорі. Вона підтримує як стандартний одноголосий режим, так і багатоголосі сценарії, що дозволяє застосовувати її для різних форматів – від подкастів до інтерактивних історій.

Текстова модель MAI-1-preview

MAI-1-preview – перша власна базова модель Microsoft AI, створена з нуля. Вона працює за архітектурою так званої суміші експертів (mixture-of-experts).

Цей принцип означає, що різні частини моделі спеціалізуються на окремих завданнях і підключаються лише тоді, коли це потрібно. Це дозволяє робити відповіді більш точними та ефективними, не витрачаючи зайвих ресурсів.

MAI-1-preview навчена на масивному обчислювальному ресурсі із залученням близько 15 тис. графічних процесорів Nvidia H100.

Нині модель проходить публічне тестування на платформі LMArena, яка дозволяє спільноті оцінювати її можливості. Паралельно компанія планує поступово запускати її у Copilot для окремих текстових завдань та збирати відгуки користувачів.

Доступ до API отримали також обмежені тестувальники, які перевірятимуть, де модель працює найефективніше.

У Microsoft AI наголошують, що планують поєднувати спеціалізовані моделі для різних завдань. Крім того, в лабораторії вже працює новий обчислювальний кластер GB200, який має пришвидшити розвиток ШІ-продуктів компанії.

Джерело : Microsoft

