Meta объявила, что в сервисе Facebook Dating появится искусственный интеллект.

Новый ассистент будет работать как чат-бот и помогать пользователям находить более подходящие пары и совершенствовать свои профили.

ИИ-ассистент в Facebook Dating

Помощника можно будет попросить, например, найти “девушку из Бруклина, которая работает в сфере технологий”, или получить подсказки о том, как лучше описать себя в анкете.

Сейчас смотрят

Кроме того, компания запускает функцию Meet Cute, которая каждую неделю будет предлагать пользователю одно “сюрпризное знакомство”, подобранное алгоритмом.

В Meta объясняют, что такая идея должна помочь избежать “усталости от свайпов”, которая хорошо знакома всем, кто пользуется приложениями для знакомств.

Facebook Dating — статистика пользователей

По словам компании, количество знакомств среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет в Facebook Dating выросло на 10% в годовом измерении.

Ежемесячно сотни тысяч представителей этой возрастной категории создают новые профили, однако по масштабам сервис все еще значительно уступает конкурентам. Для сравнения, Tinder имеет около 50 млн ежедневных активных пользователей, а Hinge — около 10 млн.

ИИ и приложения для знакомств

Искусственный интеллект сегодня уже стал стандартом для крупнейших платформ знакомств.

Match Group, которая владеет Tinder, Hinge и OKCupid, в прошлом году заключила партнерство с OpenAI и инвестировала более $20 млн долларов во внедрение новых технологий. Это позволило запускать такие инструменты, как автоматический выбор лучших фото на Tinder или подсказки для улучшения ответов в профилях Hinge.

Подобные функции интегрировал и Bumble. Основательница компании Уитни Вульф Герд даже заявила, что в будущем пользователи могут получить личных “ИИ-консьержей”, которые будут ходить на свидания с другими цифровыми ассистентами, чтобы определять совместимость.

Источник : TechCrunch

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.