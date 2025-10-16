В Threads запустили групповые чаты: что изменилось в приложении от Meta
- Групповые чаты пока доступны только на смартфонах, но компания планирует расширение.
- Meta разворачивает обновление в странах ЕС – что это предполагает.
- Threads претендует на статус "следующего большого приложения Meta".
Социальная сеть Threads, принадлежащая Meta, запустила возможность создавать групповые чаты.
Теперь пользователи могут добавлять в один разговор до 50 подписчиков.
Как работают групповые чаты в Threads
Чтобы создать чат, достаточно начать новое сообщение и добавить любого из своих подписчиков.
В ближайшее время Meta также добавит возможность отправлять ссылки для присоединения к чату, чтобы не добавлять участников вручную.
Пользователи могут настраивать название группы, чтобы оно соответствовало теме обсуждения – как в обычных мессенджерах.
Пока функция работает только в мобильной версии Threads, но со временем ее могут расширить.
Новый функционал в странах ЕС
Вместе с групповыми чатами Meta разворачивает функцию обмена сообщениями для пользователей в Европейском Союзе.
Когда опция станет доступной в определенной стране, пользователи получат не только доступ к личным и групповым чатам, но и к настройкам конфиденциальности, управлению сообщениями, папкам со спамом и поддержке медиафайлов.
Руководительница продуктовой команды Threads Эмили Далтон Смит во время тестового группового чата отметила, что Threads “движется к тому, чтобы стать следующим большим приложением Meta” и уже имеет около 400 млн активных пользователей ежемесячно.
По ее словам, функция обмена сообщениями была самой ожидаемой с момента запуска Threads, но компания отложила ее внедрение, поскольку в начале “это не было приоритетом”.
С тех пор Meta постепенно расширяет возможности частных чатов – добавила поддержку фото, видео и GIF, запросы на сообщения, скрытую папку для спама и опцию, позволяющую полностью отключать запросы от пользователей, на которых вы не подписаны.