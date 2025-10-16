Социальная сеть Threads, принадлежащая Meta, запустила возможность создавать групповые чаты.

Теперь пользователи могут добавлять в один разговор до 50 подписчиков.

Как работают групповые чаты в Threads

Чтобы создать чат, достаточно начать новое сообщение и добавить любого из своих подписчиков.

В ближайшее время Meta также добавит возможность отправлять ссылки для присоединения к чату, чтобы не добавлять участников вручную.

Пользователи могут настраивать название группы, чтобы оно соответствовало теме обсуждения – как в обычных мессенджерах.

Пока функция работает только в мобильной версии Threads, но со временем ее могут расширить.

Новый функционал в странах ЕС

Вместе с групповыми чатами Meta разворачивает функцию обмена сообщениями для пользователей в Европейском Союзе.

Когда опция станет доступной в определенной стране, пользователи получат не только доступ к личным и групповым чатам, но и к настройкам конфиденциальности, управлению сообщениями, папкам со спамом и поддержке медиафайлов.

Руководительница продуктовой команды Threads Эмили Далтон Смит во время тестового группового чата отметила, что Threads “движется к тому, чтобы стать следующим большим приложением Meta” и уже имеет около 400 млн активных пользователей ежемесячно.

По ее словам, функция обмена сообщениями была самой ожидаемой с момента запуска Threads, но компания отложила ее внедрение, поскольку в начале “это не было приоритетом”.

С тех пор Meta постепенно расширяет возможности частных чатов – добавила поддержку фото, видео и GIF, запросы на сообщения, скрытую папку для спама и опцию, позволяющую полностью отключать запросы от пользователей, на которых вы не подписаны.

Источник : Engadget

