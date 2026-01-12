Львов стал первым городом Украины, где заработала связь стандарта 5G. О старте пилотного проекта в понедельник, 12 января, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Где работает 5G и как воспользоваться

Тестирование технологии началось с центральной части города. В соцсетях пользователи публикуют результаты тестов скорости, которые в отдельных случаях превышают несколько сотен Мбит/с.

– Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском. У города один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине. Сейчас во Львове построено 20+ базовых станций 5G, – отметил первый вице-премьер-министр Михаил Федоров.

По его словам, запуск 5G во Львове – это первый этап масштабного внедрения инноваций. В ходе него специалисты будут проверять, не мешает ли оборудование пятого поколения работе военных каналов связи.

Чтобы воспользоваться услугой, абонентам не нужно покупать специальные SIM-карты. Достаточно иметь смартфон с поддержкой 5G – устройство автоматически переключится на новый стандарт, как только владелец окажется в зоне действия базовых станций.

Планы на 2026 год

Вслед за Львовом пилотные зоны 5G планируют развернуть в других регионах. Уже до конца января современная связь должна появиться в Бородянке Киевской области, а в феврале к проекту присоединится Харьков.

В перспективе пилотные зоны могут появиться также в Киеве и Одессе. Приоритет будет отдаваться объектам критической инфраструктуры, логистическим хабам и индустриальным паркам.

Полноценное коммерческое развертывание сети по всей стране состоится после успешного завершения испытаний и стабилизации ситуации с безопасностью.

Напомним, что внедрение 5G является частью стратегии цифровой трансформации Украины.