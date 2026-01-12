Львів став першим містом України, де запрацював зв’язок стандарту 5G. Про старт пілотного проєкту у понеділок, 12 січня, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Де працює 5G і як скористатися

Тестування технології розпочалося з центральної частини міста. У соцмережах користувачі публікують результати тестів швидкості, які в окремих випадках перевищують кількасот Мбіт/с.

– Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G, – зазначив перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

За його словами, запуск 5G у Львові – це перший етап масштабного впровадження інновацій. Протягом нього фахівці перевірятимуть, чи не заважає обладнання п’ятого покоління роботі військових каналів зв’язку.

Щоби скористатися послугою, абонентам не потрібно купувати спеціальні SIM-картки. Достатньо мати смартфон із підтримкою 5G – пристрій автоматично перемкнеться на новий стандарт, щойно власник опиниться в зоні дії базових станцій.

Плани на 2026 рік

Слідом за Львовом пілотні зони 5G планують розгорнути в інших регіонах. Вже до кінця січня сучасний зв’язок має з’явитися в Бородянці на Київщині, а в лютому до проєкту долучиться Харків.

У перспективі пілотні зони можуть з’явитися також у Києві та Одесі. Пріоритет надаватиметься об’єктам критичної інфраструктури, логістичним хабам та індустріальним паркам.

Повноцінне комерційне розгортання мережі по всій країні відбудеться після успішного завершення випробувань та стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, що впровадження 5G є частиною стратегії цифрової трансформації України.