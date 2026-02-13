Пиратская онлайн-библиотека Anna’s Archive начала распространять огромный массив данных, похищенных из стримингового сервиса Spotify.

Пользователи сети заметили появление торрент-файлов, содержащих более 2,8 млн аудиозаписей.

Это произошло на фоне беспрецедентного судебного иска от Spotify и крупнейших мировых лейблов, которые требуют от операторов ресурса космическую сумму — $13 трлн.

Что именно попало в сеть

На данный момент опубликовано 47 торрентов общим объемом 6,4 терабайта. Эксперты и пользователи профильного сообщества DataHoarder подтвердили, что файлы подлинные: они содержат музыку, метаданные (название песни, исполнителя, альбом) и обложки.

Интересно, что в первую волну утечки попали наименее популярные треки. В базе они имеют пометку pop_0. Согласно алгоритмам Spotify, популярность песни оценивается по шкале от 0 до 100 в зависимости от количества и свежести прослушиваний.

В целом пираты утверждают, что похитили 300 терабайт данных, включающих 86 млн треков. Это, по их словам, охватывает почти 99,6% всех прослушиваний на Spotify.

Ранее группа Anna’s Archive уже обнародовала базу метаданных объемом 200 ГБ, охватывающую 256 млн композиций, сообщает Cybernews.

Реакция Spotify и детали иска

В Spotify заявили, что обнаружили и заблокировали “вредоносные учетные записи”, через которые осуществлялось незаконное копирование (скрапинг) контента. Компания вместе с правообладателями назвала действия Anna’s Archive “дерзким воровством” и обратилась в суд.

Сумма иска в $13 трлн долларов выглядит фантастической, ведь она значительно превышает годовые выплаты Spotify музыкальной индустрии (около $10 млрд в 2024 году).

Такой расчет основан на максимальной компенсации за нарушение авторских прав, которая по закону может составлять $150 тысяч за каждый объект.

Сейчас истцы через суд добились блокировки нескольких доменов ресурса, в частности в зоне .org. Сама Anna’s Archive ранее убрала раздел загрузок из Spotify и заявляла, что будет публиковать данные поэтапно.

Проблема хранения данных

Помимо юридических проблем, пираты и пользователи столкнулись с техническими трудностями. Из-за развития искусственного интеллекта спрос на накопители и память резко вырос, что привело к скачку цен.

Для хранения всего украденного архива Spotify понадобится не менее 50 жестких дисков по 6 ТБ каждый. Стоимость одного такого диска в некоторых регионах уже достигает $260.

