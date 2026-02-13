Піратська онлайн-бібліотека Anna’s Archive почала розповсюджувати величезний масив даних, викрадених зі стрімінгового сервісу Spotify.

Користувачі мережі помітили появу торрент-файлів, що містять понад 2,8 млн аудіозаписів.

Це сталося на тлі безпрецедентного судового позову від Spotify та найбільших світових лейблів, які вимагають від операторів ресурсу космічну суму — $13 трлн.

Зараз дивляться

Що саме потрапило в мережу

Наразі опубліковано 47 торрентів загальним обсягом 6,4 терабайта. Експерти та користувачі профільної спільноти DataHoarder підтвердили, що файли справжні: вони містять музику, метадані (назву пісні, виконавця, альбом) та обкладинки.

Цікаво, що в першу хвилю зливу потрапили найменш популярні треки. У базі вони мають позначку pop_0. Згідно з алгоритмами Spotify, популярність пісні оцінюється за шкалою від 0 до 100 залежно від кількості та свіжості прослуховувань.

Загалом пірати стверджують, що викрали 300 терабайт даних, що включають 86 млн треків. Це, за їхніми словами, охоплює майже 99,6% усіх прослуховувань на Spotify.

Раніше группа Anna’s Archive уже оприлюднила базу метаданих обсягом 200 ГБ, що охоплює 256 млн композицій, повідомляє Cybernews.

Реакція Spotify та деталі позову

У Spotify заявили, що виявили та заблокували “шкідливі облікові записи”, через які здійснювалося незаконне копіювання (скрапінг) контенту. Компанія разом із правовласниками назвала дії Anna’s Archive “зухвалою крадіжкою” та звернулася до суду.

Сума позову у $13 трлн доларів має фантастичний вигляд, адже вона значно перевищує річні виплати Spotify музичній індустрії (близько $10 млрд у 2024 році).

Такий розрахунок базується на максимальній компенсації за порушення авторських прав, яка за законом може становити $150 тисяч за кожен об’єкт.

Наразі позивачі через суд домоглися блокування кількох доменів ресурсу, зокрема в зоні .org. Сама Anna’s Archive раніше прибирала розділ завантажень зі Spotify та заявляла, що публікуватиме дані поетапно.

Проблема зберігання даних

Крім юридичних проблем, пірати та користувачі зіткнулися з технічними труднощами. Через розвиток штучного інтелекту попит на накопичувачі та пам’ять різко зріс, що спричинило стрибок цін.

Для зберігання всього вкраденого архіву Spotify знадобиться щонайменше 50 жорстких дисків по 6 ТБ кожен. Вартість одного такого диска в деяких регіонах уже сягає $260.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.