Група активістів з організації Anna’s Archive заявила про масштабний злом системи захисту Spotify.

Хакери змогли завантажити 86 млн музичних файлів та величезну базу даних про артистів і альбоми.

Активісти планують викласти всю цю музику у відкритий доступ через торенти.

Що потрапило до рук хакерів

Загальний обсяг викрадених зі Spotify даних становить близько 300 терабайт. Представники Anna’s Archive стверджують, що ця колекція охоплює понад 99% усієї музики, яку люди реально слухають на платформі.

Хоча у сервісі зберігається понад 100 млн треків, пірати вважають свій здобуток “чудовим початком” для створення всесвітнього музичного архіву, якому не страшні війни чи катастрофи.

Spotify вже відреагував на інцидент. Компанія підтвердила, що зловмисники обійшли цифрові замки (DRM) за допомогою спеціально створених акаунтів. Наразі ці профілі заблоковані, а сервіс впровадив додаткові заходи безпеки.

Небезпека для музичної індустрії

Експерти вважають, що найбільший зиск з цього отримають розробники штучного інтелекту.

Навчання нейромереж на ліцензійній музиці коштує мільйони доларів, а такі піратські бази дозволяють технологічним гігантам тренувати свої моделі безплатно, ігноруючи авторські права.

Окрім того, фахівці зазначають, що маючи такий обсяг даних, будь-хто з потужним сервером зможе створити “власну безплатну копію Spotify”.

Нагадаємо, що восени стримінг зіткнувся з масовими бойкотами з боку низки музикантів та гуртів. Так артисти протестували проти інвестицій засновника й гендиректора платформи Даніеля Ека у військову компанію Helsing, яка розробляє технології на основі штучного інтелекту.

