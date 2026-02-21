СБС запустили онлайн-симулятор KillZone: как работает игра
- В онлайн-симуляторе KillZone от СБС игроки ищут вражескую технику на реальных кадрах с дронов.
- Миссии воспроизводят реальные военные операции.
- После прохождения можно подать заявку в Силы беспилотных систем.
Силы беспилотных систем (СБС) представили новый онлайн-симулятор разведки и целевказания под названием KillZone.
Это интерактивный проект, который позволяет каждому попробовать себя в роли дешифровщика и аэроразведчика.
Как работает симулятор KillZone
Главная задача игрока – искать замаскированную технику оккупантов на аутентичных кадрах, сделанных разведывательными дронами.
После обнаружения цели ее нужно “подсветить” для средств поражения. Все миссии в игре – это воспроизведение реальных операций, которые уже выполнили бойцы СБС. Проект создан в сотрудничестве с агентством TWID.
Это уже не первая попытка Сил беспилотных систем привлечь аудиторию через геймификацию: в прошлом году тестовая версия игры под названием Найди врага собрала более 13 тыс. уникальных пользователей.
Основные “фишки” KillZone:
- Реалистичность: карты созданы на основе реальных снимков с разведывательных дронов.
- Разнообразие: большое количество целей с подробным описанием их характеристик.
- Динамичность: сложность заданий возрастает с каждым уровнем, а таймер сравнивает результат игрока со средними показателями выполнения миссий.
- Поддержка: задания дают конкретные полки и бригады СБС, а их командиры помогают подсказками.
Цель проекта KillZone
Создатели онлайн-симулятора подчеркивают – это не просто развлечение, а способ познакомить гражданских с профессией, где поиск врага является ежедневной важной работой.
Сегодня подразделения СБС обеспечивают поражение более трети всех вражеских целей, фиксируемых в системе ситуационной осведомленности Дельта.
Само название KillZone – это военный термин, означающий зону сплошного поражения дронами, где продвижение врага становится невозможным.
– Создание настоящей килл-зоны вдоль всей линии боевого столкновения – один из приоритетов Сил беспилотных систем. Но для достижения цели подразделениям СБС нужно больше людей, которые будут обнаруживать вражеские цели еще в тылу врага, находясь в полной безопасности, – подчеркивают военные.
Как поиграть в KillZone
Симулятор помогает проверить свою внимательность и выявить способности, которые могут быть полезны на реальной службе.
После выполнения последнего задания игра предлагает пользователю сделать следующий шаг – подать заявку на вступление в ряды Сил беспилотных систем.
Попробовать свои силы в KillZone можно уже сейчас, перейдя по ссылке.