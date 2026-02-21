Силы беспилотных систем (СБС) представили новый онлайн-симулятор разведки и целевказания под названием KillZone.

Это интерактивный проект, который позволяет каждому попробовать себя в роли дешифровщика и аэроразведчика.

Как работает симулятор KillZone

Главная задача игрока – искать замаскированную технику оккупантов на аутентичных кадрах, сделанных разведывательными дронами.

Сейчас смотрят

После обнаружения цели ее нужно “подсветить” для средств поражения. Все миссии в игре – это воспроизведение реальных операций, которые уже выполнили бойцы СБС. Проект создан в сотрудничестве с агентством TWID.

Это уже не первая попытка Сил беспилотных систем привлечь аудиторию через геймификацию: в прошлом году тестовая версия игры под названием Найди врага собрала более 13 тыс. уникальных пользователей.

Основные “фишки” KillZone:

Реалистичность: карты созданы на основе реальных снимков с разведывательных дронов.

Разнообразие: большое количество целей с подробным описанием их характеристик.

Динамичность: сложность заданий возрастает с каждым уровнем, а таймер сравнивает результат игрока со средними показателями выполнения миссий.

Поддержка: задания дают конкретные полки и бригады СБС, а их командиры помогают подсказками.

Цель проекта KillZone

Создатели онлайн-симулятора подчеркивают – это не просто развлечение, а способ познакомить гражданских с профессией, где поиск врага является ежедневной важной работой.

Сегодня подразделения СБС обеспечивают поражение более трети всех вражеских целей, фиксируемых в системе ситуационной осведомленности Дельта.

Само название KillZone – это военный термин, означающий зону сплошного поражения дронами, где продвижение врага становится невозможным.

– Создание настоящей килл-зоны вдоль всей линии боевого столкновения – один из приоритетов Сил беспилотных систем. Но для достижения цели подразделениям СБС нужно больше людей, которые будут обнаруживать вражеские цели еще в тылу врага, находясь в полной безопасности, – подчеркивают военные.

Как поиграть в KillZone

Симулятор помогает проверить свою внимательность и выявить способности, которые могут быть полезны на реальной службе.

После выполнения последнего задания игра предлагает пользователю сделать следующий шаг – подать заявку на вступление в ряды Сил беспилотных систем.

Попробовать свои силы в KillZone можно уже сейчас, перейдя по ссылке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.