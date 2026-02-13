Сегодня, 13 февраля, президент Владимир Зеленский во время своего визита в Германию посетил первое немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries, где уже производят дроны для Вооруженных сил Украины.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский на производстве дронов

Сопровождал украинскую делегацию министр обороны Германии Борис Писториус.

Владимиру Зеленскому показали линии производства и провели тестирование первого изготовленного здесь ударного дрона. Технология — украинская, беспилотники оснащены искусственным интеллектом и уже доказали свою эффективность на фронте.

— Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов, — подчеркнул президент.

По его словам, в этом году 10 тыс. дронов, изготовленных на этом предприятии, передадут Силам обороны Украины.

Предприятие Quantum Frontline Industries стало первым серийным производством украинских дронов в Европе.

Владимир Зеленский отметил, что Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе. В целом до конца года будет открыто 10 совместных предприятий по производству украинских БПЛА.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца, правительство страны и министра обороны Бориса Писториуса, все немецкое общество за поддержку Украины.

Также в присутствии Зеленского глава МИД Украины Андрей Сибига и Борис Писториус подписали соглашение об интеграции украинских инструкторов в школы и боевые учебные центры Сухопутных войск Германии.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что предприятия Украины получили первые разрешения на экспорт вооружения.

Источник : Офіс президента

