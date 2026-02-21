Сили безпілотних систем (СБС) презентували новий онлайн-симулятор розвідки та цілевказання під назвою KillZone.

Це інтерактивний проєкт, який дозволяє кожному спробувати себе у ролі дешифрувальника та аеророзвідника.

Як працює симулятор KillZone

Головне завдання гравця – шукати замасковану техніку окупантів на автентичних кадрах, зроблених розвідувальними дронами.

Після виявлення цілі її потрібно “підсвітити” для засобів ураження. Усі місії в грі – це відтворення реальних операцій, які вже виконали бійці СБС. Проєкт створений у співпраці з агенцією TWID.

Це вже не перша спроба Сил безпілотних систем залучити аудиторію через гейміфікацію: минулого року тестова версія гри під назвою Знайди ворога зібрала понад 13 тис. унікальних користувачів.

Основні “фішки” KillZone:

Реалістичність: карти створені на основі реальних знімків із розвідувальних дронів.

Різноманіття: велика кількість цілей із детальним описом їхніх характеристик.

Динамічність: складність завдань зростає з кожним рівнем, а таймер порівнює результат гравця із середніми показниками виконання місій.

Підтримка: завдання дають конкретні полки та бригади СБС, а їхні командири допомагають підказками.

Мета проєкту KillZone

Творці онлайн-симулятора наголошують – це не просто розвага, а спосіб познайомити цивільних із професією, де пошук ворога є щоденною важливою роботою.

Сьогодні підрозділи СБС забезпечують ураження понад третини всіх ворожих цілей, що фіксуються у системі ситуаційної обізнаності Дельта.

Сама назва KillZone – це військовий термін, що означає зону суцільного ураження дронами, де просування ворога стає неможливим.

– Створення справжньої кілл-зони вздовж усієї лінії бойового зіткнення – один із пріоритетів Сил безпілотних систем. Та для досягнення мети підрозділам СБС потрібно більше людей, які виявлятимуть ворожі цілі ще в тилу ворога, знаходячись у повній безпеці, – підкреслюють військові.

Як пограти у KillZone

Симулятор допомагає перевірити власну уважність та виявити здібності, які можуть бути корисними на реальній службі.

Після виконання останнього завдання гра пропонує користувачу зробити наступний крок – подати заявку на вступ до лав Сил безпілотних систем.

Спробувати свої сили у KillZone можна вже зараз, перейшовши за посиланням.

