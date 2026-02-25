В современной бизнес-среде решения о партнерстве все чаще принимаются не интуитивно, а на основе данных.

Ошибка в выборе контрагента может стоить компании финансовых потерь и репутационных рисков.

В этой статье мы расскажем о поиске контрагента, проверке его данных, а также о платформе YouControl, где все это можно сделать.

Почему бизнесу важно проверять контрагентов

Риск-ориентированный подход стал основой современного комплаенса. Его суть заключается в том, чтобы определить ключевые угрозы для компании и сосредоточить контроль именно на них.

В контексте сотрудничества с партнерами это означает системную проверку контрагентов еще до подписания договоров.

Ненадежный партнер может иметь налоговые долги, быть стороной судебных споров, фигурировать в санкционных списках или иметь непрозрачную структуру собственности.

Часто такие риски неочевидны на старте, но со временем приводят к блокировке платежей, штрафам или разрыву контрактов.

Именно поэтому проверка контрагента должна быть не разовым действием, а регулярным процессом, интегрированным в бизнес-процессы компании.

Когда бизнес работает с актуальными и проверенными данными, решения принимаются с учетом не только краткосрочной выгоды, но и долгосрочной безопасности.

Как проверить контрагента с помощью YouControl

Платформа YouControl (юконтрол) предоставляет бизнесу инструменты для комплексной оценки партнеров.

Через YouControl поиск можно найти компанию или ФЛП или физическое лицо и получить полное досье на основе данных из более чем 200 официальных источников.

В системе доступна проверка регистрационных данных, структуры собственности, судебных дел и наличия лицензий. Отдельное внимание стоит уделить финансовому состоянию контрагента: налоговым долгам, исполнительным производствам и рискам банкротства.

Для быстрой оценки финансовой надежности YouControl предлагает скоринговый показатель FinScore.

Также платформа позволяет выявить санкционные риски, политические связи и статус ВЭП, что особенно важно для международного сотрудничества.

Модуль анализа связей помогает увидеть аффилированные компании и реальных лиц за бизнесом, а медиаданные — оценить репутационный фон.

YouControl не принимает решений за бизнес, но предоставляет все необходимые данные для внедрения риск-ориентированного подхода и безопасного сотрудничества.

Чтобы проверить контрагента, зарегистрируйтесь в системе, получите доступ, введите название компании или код и просмотрите досье с ключевыми сведениями.

Сочетание этих данных с аналитическими возможностями YouControl дает бизнесу эффективный инструмент для оценки партнеров.

Вы можете попробовать YouControl бесплатно с тарифом OpenData: просмотрите базовый функционал системы и проверьте контрагента. Или закажите демонстрацию — менеджер поможет быстро разобраться с возможностями платформы.

