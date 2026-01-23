Глава правительства Юлия Свириденко сообщила о введении дополнительной поддержки для предпринимателей, работающих в условиях чрезвычайной энергетической ситуации.

Кабмин ввел дополнительную поддержку бизнеса

— Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета министров приняли пакет поддержки. Он включает единовременную финансовую помощь для малого и среднего бизнеса на энергонезависимость… Кредит 0% на энергооборудование для бизнеса, — написала премьер в Telegram.

Она отметила, что физические лица-предприниматели 2-3 групп, работающие в социально важных сферах (заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости), смогут получить разовую выплату в размере от 7,5 тыс. до 15 тыс. грн.

— Размер выплаты зависит от количества наемных работников, при условии наличия как минимум одного работника. Подача заявки — через портал Дия. Далее заявку проверяют банки-партнеры, а Государственная служба занятости перечисляет средства. Средства можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, топливо для генераторов и оплату услуг электроэнергии, — сообщила глава правительства.

Кредиты на энергооборудование

Что касается беспроцентного кредита на энергооборудование, она сообщила, что предприятия, которые соответствуют критериям программы 5-7-9%, смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.

— Разница компенсируется государством через Фонд развития предпринимательства. Кредиты предоставляют почти 50 банков-партнеров программы 5-7-9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита — до 10 млн гривен, — рассказала Свириденко.

По ее словам, детали и дату старта программ обнародует Министерство экономики.

Глава правительства отметила, что малый и средний бизнес продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, и из-за этого несет дополнительные расходы.

Свириденко поблагодарила бизнес за стойкость и ответственность.

Премьер-министр добавила, что введенные решения помогут бизнесу работать, выполнять функции пунктов несокрушимости и сохранять рабочие места в самых сложных условиях в энергетической сфере.

