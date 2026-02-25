У сучасному бізнес-середовищі рішення про партнерство дедалі частіше ухвалюють не інтуїтивно, а на основі даних.

Помилка у виборі контрагента може коштувати компанії фінансових втрат і репутаційних ризиків.

У цій статті ми розповімо про пошук контрагента, перевірку його даних, а також про платформу YouControl, де це все можна зробити.

Чому бізнесу важливо перевіряти контрагентів

Ризик-орієнтований підхід став основою сучасного комплаєнсу. Його суть полягає в тому, щоб визначити ключові загрози для компанії та зосередити контроль саме на них.

У контексті співпраці з партнерами це означає системну перевірку контрагентів ще до підписання договорів.

Ненадійний партнер може мати податкові борги, бути стороною судових спорів, фігурувати в санкційних списках або мати непрозору структуру власності.

Часто такі ризики неочевидні на старті, але з часом призводять до блокування платежів, штрафів або розриву контрактів.

Саме тому перевірка контрагента має бути не разовою дією, а регулярним процесом, інтегрованим у бізнес-процеси компанії.

Коли бізнес працює з актуальними та перевіреними даними, рішення ухвалюються з урахуванням не лише короткострокової вигоди, а й довгострокової безпеки.

Як перевірити контрагента за допомогою YouControl

Платформа YouControl (юконтрол) надає бізнесу інструменти для комплексної оцінки партнерів.

Через YouControl пошук можна знайти компанію або ФОП чи фізичну особу та отримати повне досьє на основі даних із понад 200 офіційних джерел.

У системі доступна перевірка реєстраційних даних, структури власності, судових справ і наявності ліцензій. Окрему увагу варто приділити фінансовому стану контрагента: податковим боргам, виконавчим провадженням і ризикам банкрутства.

Для швидкої оцінки фінансової надійності YouControl пропонує скоринговий показник FinScore.

Також платформа дозволяє виявити санкційні ризики, політичні зв’язки та статус ПЕП, що особливо важливо для міжнародної співпраці.

Модуль аналізу зв’язків допомагає побачити афілійовані компанії та реальних осіб за бізнесом, а медіадані — оцінити репутаційний фон.

YouControl не ухвалює рішень за бізнес, але надає всі необхідні дані для впровадження ризик-орієнтованого підходу та безпечної співпраці.

Щоб перевірити контрагента, зареєструйтесь у системі, отримайте доступ, введіть назву компанії або код і перегляньте досьє з ключовими відомостями.

Поєднання цих даних з аналітичними можливостями YouControl дає бізнесу ефективний інструмент для оцінки партнерів.

Ви можете спробувати YouControl безкоштовно з тарифом OpenData: перегляньте базовий функціонал системи та перевірте контрагента. Або замовте демонстрацію — менеджер допоможе швидко розібратися з можливостями платформи.

