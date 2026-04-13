Дві епохи освоєння Місяця: Леонід Кучма про космічні перегони, Україну та перспективи

Леонід Кучма про відмінності в польотах на Місяць

— Чи відрізняється нинішній етап “місячного штурму” від того, що було у ХХ сторіччі?

— Кардинально відрізняється. Навіть цей перший політ Артеміди-2 відбувається зовсім не так, як літали на Місяць американці понад півсторіччя тому.

До речі, я сказав “американці”, але ж усі астронавти NASA літали на Місяць так званою трасою Кондратюка — складній орбітальній схемі, вперше запропонованій майже сто років тому нашим земляком, українцем Юрієм Кондратюком-Шаргеєм.

Так от, сьогодні астронавти Артеміди-2 летіли навіть не до Місяця, а далеко за Місяць. І гравітаційний маневр, який здійснив їхній корабель, взагалі не схожий на польоти Аполлонів.

Ще менше їх нагадує ідея Ілона Маска саджати на Місяць не посадковий модуль, а безпосередньо сам основний корабель. Не знаю, чи здійсненна ця ідея технічно. Подивимося. Скажу лише, що за такої схеми наш Блок Е виявився би взагалі не потрібним.

Я можу назвати ще десятки відмінностей двох епох освоєння Місяця, але обмежуся лише двома. Перша – це склад учасників “місячних перегонів”.

Коли я працював “на Місяць”, лише дві країни мали амбіції та шанси підкорити його — Сполучені Штати та СРСР. Сьогодні учасників цього змагання знову двоє, і один з них знову США. А от другий — зовсім не Росія.

Якби 60 років тому хтось сказав би мені, що єдиним реальним суперником Америки в пілотованій місячній програмі стане Китай, я б здивувався. Але ж це сьогодні так. А в Москви нині жодних шансів. І не в останню чергу — через ту божевільну війну, яку вона веде проти нас, спалюючи не лише свої ресурси та поголів’я, а й свої перспективи та майбутнє.

А друга кардинальна відмінність — вода. У мій час всі були переконані, що води на Місяці не може бути навіть теоретично.

Але сьогодні ми знаємо, що там є величезні ресурси водяного льоду. Тобто потенційне джерело і питної води, і водневого палива.

І це дозволяє абсолютно інакше розробляти стратегію довгострокового освоєння Місяця. Я б навіть сказав, його обживання.

Леонід Кучма про освоєння Місяця

— А навіщо нам Місяць? Чи варті зусилля з освоєння Місяця тих величезних коштів, які на них витрачаються, та тих ризиків, яким піддаються астронавти?

— З погляду майбутнього людства — безумовно, так. Місяць — це у прямому сенсі слова інший світ. Там принципово інші фізичні умови, що відкривають принципово інші можливості, уявити які ми зараз просто не можемо.

На Місяці може бути створена інша, буквально неземна економіка, базована як на унікальності місячних планетних відмінностей (відсутність атмосфери, менша сила тяжіння, пряме сонячне випромінювання тощо), так і на унікальності місячних природних ресурсів та копалин.

Зрештою, якщо дивитися у наддалеку перспективу, то Місяць має стати для землян першим справжнім космопортом. Запуск кораблів у далекий космос із поверхні або з орбіти Місяця на порядок дешевший та перспективніший, ніж це можливо робити в земних умовах.

Якщо колись людство таки почне рухатися до далеких планет, я майже впевнений, що цей рух почнеться не з Землі, а з Місяця.

— Чи може і чи має думати про освоєння Місяця Україна?

— Боюся, що тут мені доведеться повністю змінити інтонацію. Одна справа — з оптимізмом говорити про далеке майбутнє людства. Зовсім інша — реально оцінювати можливості та потреби своєї країни, яка веде страшну війну за виживання.

Скажу так: навіть якщо б Україна мала кошти та геополітичну стабільність (а очевидно, що ані першого, ані другого в нас немає), які дозволяли б їй будувати якісь місячні плани, я сьогодні все одно сказав би “ні”. І повторив би те, про що говорю ще з 2014 року: усі ресурси, які Україна може спрямувати на ракетно-космічну галузь, мають працювати на створення зброї для наших Сил оборони (передовсім, звичайно, балістичної).

Сьогодні нам треба вистояти і зберегтися. Нам треба створити запобіжники проти агресії нашого ворога в майбутньому. Нам треба збудувати залізобетонну реальність, перш ніж ми зможемо дозволити собі мрії про щось світле та далеке.

А от коли вистоїмо, коли створимо, коли збудуємо, тоді чому б і ні? Я впевнений, що в не дуже далекому майбутньому свою власну місячну програму розроблятиме Європа. І я впевнений, що свій вагомий внесок у неї зможе зробити Україна — країна з потужними космічними традиціями та член Європейського Союзу.

Сьогодні таке звучить не дуже реалістично. Але якщо вже мріяти — то мріяти, я б сказав, комплексно.

