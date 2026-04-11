Экипаж миссии Artemis II успешно вернулся на Землю после 10-дневного путешествия вокруг Луны, став первыми людьми за более 50 лет, совершившими такой полет и установившим новый исторический рекорд расстояния от нашей планеты.

Об этом сообщает NASA.

Возвращение исторической миссии Artemis II и новый рекорд

Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами приводился в Тихом океане у побережья Калифорнии 10 апреля около 3:00 по Киеву.

Сейчас смотрят

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶 The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

На борту находились астронавты NASA Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен.

После приводнения экипаж Orion столкнулся с временными трудностями в установлении спутниковой телефонной связи со спасательной командой.

Поэтому координация эвакуации осуществлялась при посредничестве Центра управления полетами в Хьюстоне.

В то же время, сам процесс посадки на воду прошел безупречно – в NASA его охарактеризовали как приземление по учебнику.

Миссия длилась почти 10 дней, за которые экипаж преодолел в общей сложности 1 117 786, 55 километров.

Во время облета Луны астронавты отдалились от Земли на рекордные 406 770, 39 километров, превзойдя достижение миссии Apollo 13 1970 года.

После приводнения в Тихом океане экипаж встретили спасательные службы с участием специалистов NASA и военных США. Астронавтов эвакуировали из капсулы в открытой воде и вертолетами доставили на военный корабль для первичного медицинского осмотра.

Уже 11 апреля они должны вернуться в Космический центр Джонсона в Хьюстоне.

Как проходила миссия

Старт ракеты SLS состоялся 1 апреля из космодрома во Флориде. Уже на второй день полета корабль Orion вышел на траекторию к Луне и приблизился к ее поверхности на расстояние около 6 тысяч километров.

Во время полета экипаж проверял системы жизнеобеспечения, управлял кораблем в ручном режиме и тестировал оборудование для будущих миссий. Астронавты также провели научные эксперименты, которые помогут подготовиться к длительному пребыванию человека в глубоком космосе.

Экипаж сделал более 7 тысяч снимков Луны, включая солнечное затмение, виды кратеров и поверхности спутника. Отдельное внимание было уделено исследованию условий освещения в районе южного полюса Луны, где планируется предстоящая высадка людей.

Также проводились исследования влияния микрогравитации и радиационной среды глубокого космоса на организм человека, что критически важно для подготовки к длительным миссиям.

После успешного завершения Artemis II NASA переходит к подготовке следующей миссии – Artemis III.

— С завершением Artemis II внимание теперь уверенно сосредоточено на составлении Artemis III и подготовке к возвращению на поверхность Луны, строительству базы и тому, чтобы никогда больше не отказываться от Луны, – говорится в сообщении.

В NASA отмечают: эта миссия стала важным шагом к предстоящим полетам не только на Луну, но и Марсу.

Напомним, экипаж миссии Artemis II достиг сферы влияния Луны, где гравитация спутника оказала более сильное влияние на космический корабль, чем гравитация Земли, через четыре дня, шесть часов и две минуты после начала миссии, стартовавшей 1 апреля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.