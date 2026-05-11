Виновен ли ChatGPT в убийстве: в США расследуют роль ИИ после стрельбы во Флориде
- Во Флориде расследуют возможную ответственность OpenAI после стрельбы в университете в 2025 году.
- Перед нападением стрелок консультировался с ChatGPT по поводу оружия и тактики.
- В результате нападения погибли два человека, еще шестеро получили ранения.
В США разворачивается прецедентное дело, которое может изменить подход к ответственности за использование искусственного интеллекта.
Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмейер объявил об уголовном расследовании в отношении компании OpenAI после стрельбы в университете Florida State University в 2025 году.
Что произошло и при чем здесь ChatGPT
Перед нападением студент Феникс Икнер, открывший огонь на территории университета, общался не с близкими или друзьями, а с чатом на базе искусственного интеллекта.
По данным следствия, он задавал вопрос о выборе оружия, боеприпасов, а также о том, когда и где можно нанести наибольшие жертвы. Следователи утверждают, что чатбот ответил на эти запросы.
В результате стрельбы погибли два человека, еще шестеро получили ранения.
Генпрокурор заявил, что если бы такие советы давал живой человек, его могли бы обвинить в убийстве. Именно поэтому власти проверяют, может ли ответственность нести разработчик — компания OpenAI или ее сотрудники.
Могут ли компании отвечать за действия ИИ
Юристы отмечают: в США уже существует практика уголовного преследования корпораций, хотя такие случаи редки.
Ранее крупные компании получали штрафы за нарушения — в частности, в фармацевтической отрасли, автопроме или из-за экологических катастроф.
Впрочем, в этих делах ключевую роль играли решения людей — менеджеров или инженеров. В случае искусственного интеллекта ситуация сложнее, ведь речь идет о продукте, который может действовать автономно.
Эксперты считают, что вероятные обвинения в подобных делах — небрежность или безрассудство. Но доказать это непросто: в уголовном праве необходимо установить вину “вне разумного сомнения”, что значительно повышает планку для обвинения.
Уголовное или гражданское дело: что дальше
OpenAI уже заявила, что ChatGPT не несет ответственности за нападение, и подчеркнула, что компания постоянно совершенствует системы безопасности для предотвращения злоупотреблений.
Юристы отмечают, что гражданские иски против разработчиков ИИ могут быть более реалистичным путем для пострадавших. В США уже подано несколько таких исков, в том числе по делам, связанным с самоубийствами, однако суды пока не вынесли решений против компаний.
В то же время даже потенциальное уголовное наказание, даже незначительное, может нанести серьезный репутационный удар.
Эксперты отмечают, что даже громкие расследования не заменят необходимости четких правил для рынка искусственного интеллекта, которых в США пока не хватает.