В США разворачивается прецедентное дело, которое может изменить подход к ответственности за использование искусственного интеллекта.

Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмейер объявил об уголовном расследовании в отношении компании OpenAI после стрельбы в университете Florida State University в 2025 году.

Что произошло и при чем здесь ChatGPT

Перед нападением студент Феникс Икнер, открывший огонь на территории университета, общался не с близкими или друзьями, а с чатом на базе искусственного интеллекта.

По данным следствия, он задавал вопрос о выборе оружия, боеприпасов, а также о том, когда и где можно нанести наибольшие жертвы. Следователи утверждают, что чатбот ответил на эти запросы.

В результате стрельбы погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

Генпрокурор заявил, что если бы такие советы давал живой человек, его могли бы обвинить в убийстве. Именно поэтому власти проверяют, может ли ответственность нести разработчик — компания OpenAI или ее сотрудники.

Могут ли компании отвечать за действия ИИ

Юристы отмечают: в США уже существует практика уголовного преследования корпораций, хотя такие случаи редки.

Ранее крупные компании получали штрафы за нарушения — в частности, в фармацевтической отрасли, автопроме или из-за экологических катастроф.

Впрочем, в этих делах ключевую роль играли решения людей — менеджеров или инженеров. В случае искусственного интеллекта ситуация сложнее, ведь речь идет о продукте, который может действовать автономно.

Эксперты считают, что вероятные обвинения в подобных делах — небрежность или безрассудство. Но доказать это непросто: в уголовном праве необходимо установить вину “вне разумного сомнения”, что значительно повышает планку для обвинения.

Уголовное или гражданское дело: что дальше

OpenAI уже заявила, что ChatGPT не несет ответственности за нападение, и подчеркнула, что компания постоянно совершенствует системы безопасности для предотвращения злоупотреблений.

Юристы отмечают, что гражданские иски против разработчиков ИИ могут быть более реалистичным путем для пострадавших. В США уже подано несколько таких исков, в том числе по делам, связанным с самоубийствами, однако суды пока не вынесли решений против компаний.

В то же время даже потенциальное уголовное наказание, даже незначительное, может нанести серьезный репутационный удар.

Эксперты отмечают, что даже громкие расследования не заменят необходимости четких правил для рынка искусственного интеллекта, которых в США пока не хватает.

Источник : AFP

