Кто будет комментировать Евровидение 2026: к Мирошниченко присоединится звездная тройка
- Евровидение 2026 для украинцев вновь будет комментировать неизменный голос конкурса.
- В каждом эфире к нему поочередно будут присоединяться звездные сокомментаторы.
- Все комментаторы имеют опыт работы на Евровидении.
Песенный конкурс Евровидение 2026 для украинцев традиционно будет комментировать ведущий Тимур Мирошниченко. Он будет работать на двух полуфиналах и в финале
Однако в каждом эфире к нему присоединятся звездные сокомментаторы.
Кто будет комментировать Евровидение 2026
Компанию Мирошниченко поочередно составят стендап-комик и ведущий Нацотбора Василий Байдак, певица и музыкальный продюсер Светлана Тарабарова, а также рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая представляла Украину на Евровидении 2024 в дуэте с Jerry Heil.
Сам ведущий назвал такую команду “прекрасной тройкой” и подчеркнул, что каждый из них имеет собственный опыт и экспертизу для работы в эфире.
— Вася Байдак уже был во всех ролях, и мне кажется, что все соскучились по нему, и я в том числе. Это легендарное возвращение в наш евробаченский эфир. Светлана Тарабарова уже много лет живет конкурсом как мама Детского Евровидения от Украины. Благодаря ей уровень нашего участия в детском конкурсе вышел на качественно новый уровень. Ну, и Alyona Alyona, которая в прошлом году ворвалась в мир комментаторов, словно всю жизнь в нем и была, — отметил Мирошниченко.
Василий Байдак будет комментировать первый полуфинал.
Светлана Тарабарова будет работать во втором полуфинале, Alyona Alyona вернется к комментированию финала после опыта прошлого года.
Где смотреть Евровидение 2026
Евровидение 2026 будет транслироваться в прямом эфире на телевидении, радио и цифровых платформах Суспільного.
Прямые эфиры полуфиналов и финала начнутся в 22:00 на телеканале Суспільне Культура. Трансляция будет доступна также на сайтах вещателя и YouTube-канале Евровидение Украина. Радиоэфир будет вести Радіо Промінь.
Отдельно выйдет Передшоу, которое покажут 12 и 14 мая в 21:30, а также 16 мая в 21:00.
Юбилейный конкурс «Евровидение состоится в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал — 16 мая.
В конкурсе примут участие 35 стран, а Украину представит певица Leleka, которая выступит во втором полуфинале под номером 12.