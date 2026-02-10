Засновник компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про кардинальний перегляд планів щодо освоєння космосу.

Попри попередні обіцянки висадитися на Марсі вже у 2026 році, мільярдер робить ставку на створення на Місяці міста з потенціалом самостійного розвитку.

Чому Місяць став пріоритетом

У своєму дописі в соцмережі X Маск пояснив, що головною причиною змін стала логістика.

Зараз дивляться

Подорожі на Марс можливі лише раз на 26 місяців, коли планети розташовані найближче одна до одної, а сам переліт триває пів року. Натомість на Місяць можна запускати ракети кожні десять днів, а подорож займає лише дві доби.

За словами Маска, така частота польотів дозволить компанії набагато швидше вдосконалювати технології та зводити інфраструктуру.

На супутнику Землі планують побудувати саморозвивальні бази та заводи, що мають стати фундаментом для майбутньої цивілізації.

Що буде з планами на Марс

Попри зміну фокусу, Марс залишається у планах SpaceX, але терміни суттєво зсунулися. Якщо у 2020 році Маск був упевнений у висадці людей на Червону планету до 2026-го, то зараз початок будівництва марсіанського міста прогнозують лише через п’ять-сім років.

Мільярдер підкреслив, що його головна мета — убезпечити майбутнє людської цивілізації, і шлях через Місяць наразі є найбільш раціональним та швидким.

Важливим етапом у реалізації нових амбітних планів стало придбання компанією SpaceX стартапу xAI, який займається розробкою штучного інтелекту (зокрема чат-бота Grok). Нагадаємо, що в березні 2025 року xAI також викупила платформу X.

Маск назвав цю угоду спробою створити найбільш амбітну вертикально інтегровану інноваційну систему, яка поєднає штучний інтелект, ракети, супутниковий інтернет Starlink, прямий мобільний зв’язок і глобальну інформаційну платформу як на Землі, так і за її межами.

Читайте також
Рекорд на тлі параду планет: Маск готує SpaceX до історичного виходу на біржу
Ілон Маск найбагатша людина світу

Джерело: Business Insider

Пов'язані теми:

SpaceXІлон МаскАфіша на місяцьПоліт на Марс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.