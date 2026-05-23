Американська компанія SpaceX провела чергове випробування ракети Starship Super Heavy V3, яку планує використовувати для майбутніх місій на Місяць.

Про це пише The Guardian.

Запуск ракети Starship V3: що відомо

За даними видання, це був уже 12-й тестовий політ ракети Starship, яку компанія Ілона Маска розробляє для майбутніх місій NASA на Місяць у межах програми Artemis, а також для польотів на Марс.

Запуск ракети здійснили з нового майданчика космодрому Starbase на півдні Техасу поблизу кордону з Мексикою 22 травня о 17:30 за місцевим часом.

У межах місії Starship V3 вивела у космос 20 тестових супутників Starlink.

Частину польоту супроводжували трансляції з камер, встановлених на супутниках та самому кораблі.

Starship's Raptor engines ignite during hot-staging separation

Після виходу в космос корабель продовжив рух над Землею та зрештою досяг району Індійського океану, де здійснив контрольоване приводнення.

Після контакту з водою апарат загорівся та вибухнув, однак у SpaceX заявили, що такий фінал місії був очікуваним.

Starship V3 стала найбільшою та найпотужнішою модифікацією ракети SpaceX. Її висота становить 124 метри.

Оновлена версія отримала потужніші двигуни, нову систему управління, покращені паливні системи, більше камер і комп’ютерних систем, а також обладнання для майбутнього стикування у космосі.

Також модернізували прискорювач ракети — він отримав нові елементи керування для повернення на Землю після запуску.

Попри успішний старт, під час польоту виникли проблеми з частиною двигунів, однак корабель зміг продовжити місію.

У SpaceX планують зробити Starship повністю багаторазовою ракетою для далеких космічних місій.

NASA вже обрала Starship як один із кораблів для майбутніх висадок астронавтів на Місяць у межах програми Artemis.

Очікується, що місія Artemis IV із висадкою людей на поверхню Місяця може відбутися у 2028 році.

Крім цього, Ілон Маск неодноразово заявляв, що головна мета проєкту — польоти людей на Марс.

Після запуску Маск назвав місію епічною та заявив, що команда SpaceX “забила гол для людства”.

Нагадаємо, на початку лютого Ілон Маск заявив про зміну космічних пріоритетів, зосередивши увагу на Місяці замість швидкої висадки на Марс.

За його словами, польоти до Марса можливі лише раз на 26 місяців і тривають близько пів року, тоді як місії на Місяць можна запускати значно частіше — приблизно кожні 10 днів, а переліт займає близько двох діб.

Це, на думку Маска, дозволить швидше розвивати технології та будувати інфраструктуру для майбутніх місій.

