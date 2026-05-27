Космічні сили США оголосили про підписання масштабного контракту з компанією Ілона Маска SpaceX на суму $2,29 млрд.

Корпорація має створити захищену та високошвидкісну мережу супутникового зв’язку, яка об’єднає військові сенсори та системи озброєння по всьому світу.

Що таке SDN Backbone та які її завдання

Угоду уклали у форматі контракту з фіксованою ціною за нетрадиційною процедурою контрактування. Вона стосується створення SDN Backbone (Space Data Network Backbone) — стійкої мережевої архітектури, яка забезпечить військових високою пропускною здатністю та мінімальною затримкою під час передачі даних.

Головне завдання нової системи — забезпечити канали зв’язку для передачі даних від сенсорів попередження та відстеження ракет до систем перехоплення майже в режимі реального часу.

Ця технологія вважається одним із ключових елементів ініціативи протиракетної оборони адміністрації Дональда Трампа під назвою Golden Dome (Золотий купол).

— Мережа SDN Backbone використовує найкращі комерційні інновації та створює міцну основу для місій SDN. Це величезна перевага та нові можливості для наших військовослужбовців, — зазначив виконувач обов’язків керівника закупівельного портфеля програми, полковник Космічних сил США Раян Фрейзер.

Як працюватиме нова супутникова мережа

За інформацією Пентагону, SDN Backbone — це розгалужене угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті (pLEO). Воно розширить мережу супутників, які забезпечують послуги зв’язку по всьому світу.

Нова система працюватиме разом із Transport Layer від Space Development Agency. Разом вони утворять єдину архітектуру, яка забезпечить критично важливу передачу даних для поточних і майбутніх місій Міністерства оборони США.

Терміни реалізації та залучення інших компаній

Космічні сили США встановили чіткі часові межі для розробників: SpaceX має надати повністю працездатний прототип системи до кінця 2027 року.

Водночас компанія не буде єдиним учасником цього проєкту. Представники Космічних сил США заявили, що вже влітку планують визначити додаткових підрядників для будівництва супутників та створення інших елементів майбутньої мережі.

Джерело : Reuters

