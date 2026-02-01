SpaceX хочет запустить 1 млн спутников для работы центров обработки данных ИИ в космосе
- Компания SpaceX подала запрос в США на запуск до 1 млн спутников для создания орбитальных центров обработки данных, которые будут работать на солнечной энергии.
- Илон Маск планирует реализовать этот проект в течение ближайших лет, используя космическое охлаждение как экологичную и более дешевую альтернативу наземным серверам для нужд искусственного интеллекта.
Компания SpaceX просит разрешения у Федеральной комиссии по связи США, чтобы запустить на орбиту Земли до 1 млн спутников и реализовать идею Илона Маска. Он хочет разместить центры обработки данных в космосе, чтобы искусственный интеллект мог осуществлять сложные вычисления.
SpaceX хочет построить центры обработки данных в космосе
В заявлении, поданном в Федеральную комиссию по связи США, компания SpaceX заявила, что создает сеть на солнечной энергии, чтобы удовлетворить растущий спрос на данные, созданные искусственным интеллектом, пишет Bloomberg.
— Запуск 1 млн спутников, функционирующих как орбитальные центры обработки данных, — это первый шаг к становлению цивилизации, которая может использовать всю мощность Солнца, — говорится в заявлении.
В компании считают, что система, которую можно запускать с помощью многоразовой ракеты Starship, будет служить более дешевой и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных.
Вместо систем охлаждения, потребляющих большие объемы воды на Земле, сеть будет полагаться на радиационное охлаждение, происходящее в космосе, что позволяет рассеивать тепло.
В издании отмечают, что это уменьшит потребность в батареях, поскольку система будет получать энергию от солнца.
– Я думал, что мы начнем с малого и постепенно увеличим количество, – заявил Илон Маск.
Согласно документу, спутники, которые будут использовать лазерные каналы для связи друг с другом, планируют запустить на высоту от 500 до 2 тыс. км на орбиту, что обеспечит им почти постоянный доступ к солнцу.
Илон Маск публично говорил о необходимости создания орбитальных центров обработки данных недавно на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
– Строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом в космосе – это очевидный выбор. Самым дешевым местом для размещения искусственного интеллекта будет космос. Это произойдет в течение двух лет, возможно, самое позднее трех, – утверждает Маск.