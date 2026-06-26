Украинская компания презентовала на рынок программу для автосервиса и других ремонтных мастерских. Решение создано как ответ на операционный хаос, с которым сталкиваются сервисы при росте количества заказов: потеря контроля над статусами ремонта, непрозрачность финансов и складских остатков.

CRM Ulteama объединяет в единой системе учет заказов, загрузку мастеров, финансовый модуль и клиентскую базу, помогая владельцам сервисов видеть реальную прибыль и управлять процессами в режиме реального времени.

Одной из характерных особенностей рынка СТО остается операционный хаос при масштабировании: рост количества клиентов не всегда сопровождается ростом управляемости процессов.

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Заказы могут теряться между этапами ремонта, сроки сдвигаться без системного контроля, а данные по оплатам и запчастям фиксироваться в разных источниках. В таких условиях владельцу сложно получить целостную картину бизнеса и принимать решения на основе точных показателей.

Ключевым фактором для создания CRM стала необходимость видеть не только оборот, но и реальную прибыль автосервиса.

В Турбо Дизель Сервис столкнулись с типичной для отрасли ситуацией: заказы выполняются стабильно, поток клиентов растет, но точная маржинальность услуг и влияние складских остатков на финальный результат остаются непрозрачными.

Ulteama была разработана как инструмент управленческой аналитики, который связывает заказ, склад и финансовый результат в единую систему. После внутреннего внедрения решение было масштабировано в отдельный продукт для СТО.

– После внедрения программы для СТО мы начали видеть реальные результаты: скорость обработки заказов выросла в разы, ошибки сократились, а контроль финансов стал прозрачным. Сейчас мы работаем над масштабированием системы, развитием функционала и интеграциями, чтобы помочь автосервисам по всей стране и за её пределами, – делится CEO Ulteama.

Фото: Ulteama

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