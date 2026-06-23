Ежедневные маршруты в городе и выезды за его пределы предъявляют к автомобилю разные, нередко противоречивые требования.

В городе нужны высокая маневренность, минимальный радиус разворота, удобство парковки и экономичный расход топлива в режиме “старт–стоп”. На загородных дорогах важны стабильность на трассе, уверенное поведение на неровном покрытии и достаточный дорожный просвет. Найти баланс между этими параметрами удается немногим моделям.

Škoda Kamiq — компактный городской кроссовер, который сочетает оба режима движения без компромиссов за счет продуманных технических решений. Именно надежность узлов и агрегатов Kamiq в сочетании с доступными двигателями делает его актуальным выбором для украинских условий.

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Маневренность и удобство в городе

Общая длина авто — 4241 мм, а диаметр разворота — 10,8 м. Для сегмента городских кроссоверов это одни из самых компактных показателей, которые ощущаются не в цифрах, а на практике: при заезде в тесный двор, поиске места на переполненной парковке или развороте на узкой улице.

Высота кузова 1559 мм обеспечивает посадку выше, чем у обычного хэтчбека: водитель лучше видит дорогу, а маневрирование в плотном потоке требует меньше усилий. При этом такие размеры не ограничивают заезд на подземные паркинги.

Отдельного внимания заслуживает набор городских ассистентов. Система помощи при парковке с датчиками в заднем бампере и функция автоматического выбора парковочного места — параллельного или перпендикулярного — существенно упрощают маневрирование в условиях плотной городской застройки. Защитные накладки на кромку дверей защищают кузов от царапин в рядах с тесно припаркованными соседями.

Комфорт и поведение на загородных дорогах

Украинские дороги редко дают возможность расслабиться: даже на трассах встречаются участки с разбитым покрытием, а подъезды к заправкам или дачным массивам могут проверять подвеску на прочность.

Škoda Kamiq проходит этот тест благодаря независимой передней подвеске типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости и дорожному просвету до 188 мм. Этого достаточно для уверенного преодоления неровностей без необходимости снижать скорость до минимума.

На трассе автомобиль сохраняет стабильное поведение благодаря рулевому механизму реечного типа с электроусилителем. Управление точное и предсказуемое — без излишней легкости на скорости и без тяжести в городе. Комплектация Monte Carlo добавляет систему Drive Mode Select, которая позволяет адаптировать реакции автомобиля к условиям движения.

Практическая сторона загородных поездок — объем багажника от 400 до 1395 л в зависимости от положения задних сидений. Этого хватает и для недельного шопинга, и для загрузки снаряжения перед выездом на природу.

Силовые агрегаты и ресурс: техническая база Kamiq

Для рынка Украины Kamiq предлагается с тремя вариантами силовых агрегатов:

1,0 TSI 70 кВт (95 л.с.) с 5-ступенчатой механической КПП — момент 175 Нм, расход в комбинированном цикле WLTP 6,2 л/100 км;

1,0 TSI 85 кВт (115 л.с.) с 7-ступенчатой роботизированной КПП 7DSG — момент 200 Нм, расход 5,5 л/100 км по WLTP;

1,5 TSI 110 кВт (150 л.с.) с КПП 7DSG — момент 250 Нм, расход 6,2 л/100 км по WLTP, максимальная скорость 213 км/ч.

Все три двигателя соответствуют стандарту Евро-6 и работают на бензине А-95. Коробка 7DSG с сухим сцеплением обеспечивает низкие потери на трение, что напрямую влияет на расход — особенно в городском цикле со стоп-стартовым режимом.

В основе конструкции — проверенная платформа MQB концерна Volkswagen Group. Рулевой механизм реечного типа, гидравлическая двухконтурная тормозная система с ABS и дисковые тормоза — узлы с хорошо известным ресурсом и развитой сетью сервисного обслуживания в Украине.

Для тех, кто ищет компактный кроссовер с экономичными двигателями и проверенной технической базой, Škoda Kamiq — оптимальный выбор как для города, так и для выездов за его пределы.

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