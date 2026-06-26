Українська компанія презентувала на ринку програму для автосервісів та інших ремонтних майстерень. Рішення створене як відповідь на операційний хаос, з яким стикаються сервіси під час зростання кількості замовлень: втрата контролю над статусами ремонту, непрозорість фінансів і складських залишків.

CRM Ulteama об’єднує в єдиній системі облік замовлень, завантаження майстрів, фінансовий модуль і клієнтську базу, допомагаючи власникам сервісів бачити реальний прибуток і керувати процесами в режимі реального часу.

Однією з характерних особливостей ринку СТО залишається операційний хаос під час масштабування: зростання кількості клієнтів не завжди супроводжується підвищенням керованості процесів.

Зараз дивляться

Замовлення можуть губитися між етапами ремонту, терміни зміщуватися без системного контролю, а дані щодо оплат і запчастин фіксуватися в різних джерелах. У таких умовах власнику складно отримати цілісну картину бізнесу та ухвалювати рішення на основі точних показників.

Ключовим фактором для створення CRM стала необхідність бачити не лише оборот, а й реальний прибуток автосервісу.

У Турбо Дизель Сервіс зіткнулися з типовою для галузі ситуацією: замовлення виконуються стабільно, потік клієнтів зростає, але точна маржинальність послуг і вплив складських залишків на фінальний результат залишаються непрозорими.

Ulteama була розроблена як інструмент управлінської аналітики, який об’єднує замовлення, склад і фінансовий результат в єдину систему. Після внутрішнього впровадження рішення було масштабовано в окремий продукт для СТО.

– Після впровадження програми для СТО ми почали бачити реальні результати: швидкість обробки замовлень зросла в рази, кількість помилок скоротилася, а контроль фінансів став прозорим. Зараз ми працюємо над масштабуванням системи, розвитком функціоналу та інтеграціями, щоб допомогти автосервісам по всій країні та за її межами, – ділиться CEO Ulteama.

Фото: Ulteama

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