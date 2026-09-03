В Украине запустили новую цифровую услугу для граждан — теперь расторгнуть брак можно полностью онлайн через приложение Дія.

Сервис создан для супругов, которые приняли совместное решение прекратить брачные отношения, без необходимости лично посещать отделы ЗАГС и собирать бумажные документы.

Как подать заявку на развод в Дії

Процесс подачи заявления оптимизирован до нескольких шагов в смартфоне:

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Один из супругов создает и заполняет заявление о расторжении брака в Дії. Второй супруг получает уведомление и подтверждает заявление в собственном приложении. Дія в автоматическом режиме сверяет информацию в ЗАГС.

Важно: обязательным условием является согласие обеих сторон. Без подтверждения от второго супруга подать заявление невозможно.

Официальное расторжение брака происходит через месяц после подачи заявления.

Если за этот период решение изменится, заявление можно отозвать — сделать это необходимо не позднее 4 часов до запланированной видеоконференции.

За услугу расторгнуть брак в Дії придется заплатить. Стоимость составляет 2872 грн.

Инициатор оплачивает услугу единственным платежом при подаче заявления.

Подробную инструкцию — как расторгнуть брак в Дії — можно просмотреть в видео:

Кто не сможет развестись онлайн в Дії

Если супруги имеют общих несовершеннолетних детей, процесс расторжения брака по-прежнему осуществляется исключительно через суд.

Для граждан, не пользующихся приложением, сохранена традиционная возможность подать заявление лично в отделе ЗАГС.

Цифровизация услуги реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции Украины, ГП Национальные информационные системы, цифровым ЗАГСом, ДМС и Укрпочтой при поддержке программы EGAP.

Источник : Дія

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