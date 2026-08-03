В Украине расширили возможности Дія.Картки. Отныне государственную помощь по уходу за ребенком до одного года и компенсацию по программе єЯсла можно получать на единый специальный счет Турбота про дитину.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Как открыть счет Турбота про дитину

Благодаря этому нововведению родители могут объединить все целевые выплаты на одном счете. Это касается следующих видов помощи:

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єЯсла.

Открыть карту можно в приложениях банков-партнеров:

ПриватБанк;

Monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк Кредит Днепр.

Специалисты рекомендуют открыть Дія.Картку в приложении выбранного банка самостоятельно еще до посещения государственных учреждений.

Как оформить выплату на Дія.Картку

Чтобы назначить выплаты на специальный счет Турбота про дитину, выполните несколько простых шагов:

Обратитесь лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ЦПАУ или к уполномоченному лицу вашей территориальной общины.

Сообщите специалисту о желании получать средства на Дія.Картку

Если карта уже есть: сотрудник подтянет ее из Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС), и счет автоматически добавится к заявлению.

сотрудник подтянет ее из Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС), и счет автоматически добавится к заявлению. Если карты нет: специалист покажет QR-код выбранного вами банка. Отсканировав его, вы сможете мгновенно открыть карту в приложении и завершить оформление.

Важно: если вы уже получаете денежную помощь или подавали заявление ранее, вы можете изменить реквизиты на Дія.Картку. Для этого нужно лишь подать заявление об изменении счета в ПФУ или ЦПАУ. Повторно подавать пакет документов на саму помощь не требуется.

В качестве альтернативы родители могут выбрать специальный счет в Ощадбанк (который открывается через ПФУ) или получать новые выплаты на уже действующий счет.

Все указанные выплаты являются целевыми. Это означает, что средства разрешено тратить исключительно на товары и услуги для детей (детская одежда, обувь, средства гигиены, детское питание, школьные принадлежности и т. п.).

Оплатить покупки можно в магазинах и торговых точках, которые имеют соответствующие МСС-коды терминалов, установленные Минсоцполитики.

Фото: Министерство социальной политики, семьи и единства Украины

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