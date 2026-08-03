Турбота про дитину: выплаты на ребенка теперь можно получить на Дія.Картку
В Украине расширили возможности Дія.Картки. Отныне государственную помощь по уходу за ребенком до одного года и компенсацию по программе єЯсла можно получать на единый специальный счет Турбота про дитину.
Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Как открыть счет Турбота про дитину
Благодаря этому нововведению родители могут объединить все целевые выплаты на одном счете. Это касается следующих видов помощи:
- Пакунок малюка;
- Пакунок школяра;
- Помощь по уходу за ребенком до 1 года
- єЯсла.
Открыть карту можно в приложениях банков-партнеров:
- ПриватБанк;
- Monobank;
- А-Банк;
- Sense Bank;
- Банк Кредит Днепр.
Специалисты рекомендуют открыть Дія.Картку в приложении выбранного банка самостоятельно еще до посещения государственных учреждений.
Как оформить выплату на Дія.Картку
Чтобы назначить выплаты на специальный счет Турбота про дитину, выполните несколько простых шагов:
Обратитесь лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ЦПАУ или к уполномоченному лицу вашей территориальной общины.
Сообщите специалисту о желании получать средства на Дія.Картку
- Если карта уже есть: сотрудник подтянет ее из Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС), и счет автоматически добавится к заявлению.
- Если карты нет: специалист покажет QR-код выбранного вами банка. Отсканировав его, вы сможете мгновенно открыть карту в приложении и завершить оформление.
Важно: если вы уже получаете денежную помощь или подавали заявление ранее, вы можете изменить реквизиты на Дія.Картку. Для этого нужно лишь подать заявление об изменении счета в ПФУ или ЦПАУ. Повторно подавать пакет документов на саму помощь не требуется.
В качестве альтернативы родители могут выбрать специальный счет в Ощадбанк (который открывается через ПФУ) или получать новые выплаты на уже действующий счет.
Все указанные выплаты являются целевыми. Это означает, что средства разрешено тратить исключительно на товары и услуги для детей (детская одежда, обувь, средства гигиены, детское питание, школьные принадлежности и т. п.).
Оплатить покупки можно в магазинах и торговых точках, которые имеют соответствующие МСС-коды терминалов, установленные Минсоцполитики.
Фото: Министерство социальной политики, семьи и единства Украины