Любители Apple уже считают дни до сентябрьской презентации новых iPhone. Уже несколько лет компания представляет свои новые модели именно в сентябре. Однако в этом году возможны некоторые изменения графика презентации и даты выхода отдельных смартфонов.

Когда выйдет iPhone 18 и что известно о его характеристиках, читайте в материале Фактов ICTV.

iPhone 18: когда выйдет

Новые детали выхода iPhone 18 появились после финансовой конференции Pegatron, которая состоялась 12 августа 2026 года. Тайваньский производитель подтвердил, что в текущем году график поставок смартфонов для его клиентов изменится.

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Журналисты Economic Daily News сообщили, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max должны выйти в сентябре 2026 года, как и предполагалось ранее. А вот стандартный iPhone 18 ожидается только в первом квартале 2027 года.

Apple может впервые разделить запуск основных моделей одной линейки на два этапа: сначала представить более дорогие Pro-версии, а базовую модель выпустить через несколько месяцев.

В Pegatron объяснили, что изменение графика связано, прежде всего, с дефицитом памяти и чипов. На рынке возникли проблемы как с производством полупроводников, так и с отдельными комплектующими. Поэтому производители не могут получить достаточное количество необходимых компонентов для одновременного запуска всех моделей.

Дополнительное давление создает стремительный рост рынка ИИ-серверов. Он занимает большую часть передовых производственных мощностей и памяти, поэтому производителям потребительской электроники приходится конкурировать за дефицитные комплектующие.

Именно поэтому, по словам Pegatron, производители вынуждены расставлять приоритеты. Дефицитные компоненты прежде всего направляют на более дорогие Pro-модели, которые приносят большую прибыль.

При этом в компании отметили, что спрос на смартфоны не исчез. Речь идет о том, что производство не успевает за спросом, поэтому привычный пик поставок может просто сместиться на более поздний период.

Когда ждать iPhone 18

Итак, если прогноз Pegatron сбудется, то в сентябре 2026 года Apple представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стандартный iPhone 18 придется ждать дольше, ведь его запуск ожидается в первом квартале 2027 года, то есть ориентировочно в январе-марте.

Однако Apple не объявляла об изменении графика. Речь идет об информации, озвученной ее производственным партнером во время финансовой конференции.

Pegatron прогнозирует, что дефицит памяти может сохраняться достаточно долго. По оценке компании для увеличения производственных мощностей понадобится примерно 1,5-2 года, а ситуация на рынке памяти может начать выравниваться только в 2028 году.

Как будет выглядеть iPhone 18

Что касается дизайна и каким будет Айфон 18, то, по предварительным данным, смартфон может получить несколько заметных изменений. Ожидается дальнейшее уменьшение Dynamic Island, а в Pro-версиях может появиться камера с переменной диафрагмой.

Также для iPhone 18 Pro прогнозируют новый процессор A20 Pro, который должен стать следующим поколением фирменных чипов Apple.

Сколько будет стоить iPhone 18

Отдельный вопрос – цена будущих смартфонов. Из-за дефицита памяти и чипов производственные затраты растут, поэтому Pro-модели могут стать дороже.

Pegatron во время финансовой конференции подчеркнула, что решение о конечной цене принимает Apple. Производитель, занимающийся сборкой смартфонов, не определяет, сколько устройство обойдется покупателю.

Поэтому точную цену iPhone 18 пока назвать невозможно. Главный риск для стоимости связан именно с ростом цен на память и другие дефицитные компоненты.

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