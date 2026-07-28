Компания Apple распространила важные обновления операционных систем для устройств: iOS 26.6, iPadOS 26.6 и macOS Tahoe 26.6.

Новые версии программного обеспечения (ПО) устраняют сотни потенциальных уязвимостей системы безопасности.

Apple выпустила обновление безопасности для iPhone, iPad и Mac: что следует знать

iOS 26.6 и iPadOS 26.6: устраняют почти 90 проблем системы безопасности. В частности, устранены недостатки в работе App Store, системном ядре, двигателе Neural Engine, браузерном движке WebKit, а также в модулях Wi-Fi, Siri и обработке изображений.

устраняют почти 90 проблем системы безопасности. В частности, устранены недостатки в работе App Store, системном ядре, двигателе Neural Engine, браузерном движке WebKit, а также в модулях Wi-Fi, Siri и обработке изображений. macOS Tahoe 26.6: содержит более 130 патчей безопасности. Часть этих исправлений также выпущены для предыдущих версий ОС — macOS Sequoia 15.7.8 и macOS Sonoma 14.8.8, чтобы защитить пользователей Mac, которые еще не переходят на Tahoe.

содержит более 130 патчей безопасности. Часть этих исправлений также выпущены для предыдущих версий ОС — macOS Sequoia 15.7.8 и macOS Sonoma 14.8.8, чтобы защитить пользователей Mac, которые еще не переходят на Tahoe. Другие устройства: Apple также выпустила версии tvOS 26.6, watchOS 26.6 и visionOS 26.6, в которых суммарно устранили более 80 пробелов безопасности.

Почему важно установить обновление прямо сейчас

В компании отмечают, что пока нет данных об активном использовании этих уязвимостей хакерами или злоумышленниками.

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Впрочем, специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют установить обновление как можно скорее. После того, как Apple публично раскрыла детали об исправленных багах, риск целенаправленных атак на не обновленные устройства существенно возрастает.

Напомним, что компания Apple объявила о выходе iOS 27. О сроках выхода обновления – читайте в материале.

Источник : Apple

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