Солнечное затмение — это природное космическое явление, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, частично или полностью закрывая его диск. Такие явления происходят от двух до четырех раз в год в разных частях планеты.

Когда будет первое солнечное затмение в 2026 году и удастся ли его увидеть украинцам, читайте в нашем материале.

Когда будет солнечное затмение в Украине

По данным NASA, в 2026 году произойдет только два солнечных затмения, одно в феврале, а второе в августе.

Сейчас смотрят

Эти затмения отличаются по типу, ведь февральское будет кольцевым, когда Луна закрывает центр Солнца и по краю остается сияющее “кольцо”, а августовское — полным, когда Солнце может быть полностью закрыто Луной в зоне прямой видимости.

Солнечное затмение в феврале: дата

По данным NASA, первое — кольцевое затмение, произойдет 17 февраля. Во время него Луна пройдет между Землей и Солнцем, закрывая его центр, а по краю останется тонкое сияющее “кольцо огня”.

Полный эффект этого кольцевого затмения будет виден в основном над Южным полюсом и океанами, а частичные фазы — в южных районах Африки и Южной Америки.

Можно ли увидеть солнечное затмение в Украине в феврале 2026 года

Астроном из Днепра Людмила Марченко объяснила Суспільному, что полные или кольцевые затмения возможны только во время новолуния, когда Солнце и Луна оказываются на одной линии. В этом году 17 февраля, кроме затмения, начинается Китайский Новый год, что делает дату еще более интересной.

Однако для Украины это затмение не будет видно. По словам Марченко, центр затмения пройдет в 14:12 по киевскому времени, и Луна будет лишь немного смещена от Солнца, поэтому она его не закроет.

Видимость частичных фаз для украинцев будет практически незаметной без специальных фильтров. Кольцевое затмение можно будет наблюдать только в ограниченной зоне над Антарктидой и океанами.

Когда будет следующее солнечное затмение в Украине в 2026 году

Следующее затмение состоится 12 августа 2026 года. Это будет полное солнечное затмение, центр которого пройдет над Гренландией, Исландией и северной Испанией.

Во многих регионах Европы, Африки и Северной Америки будут видны только частичные фазы.

Для Украины также можно будет наблюдать частичное затмение, когда Луна закроет только часть Солнца, а остальная часть диска останется яркой.

Как отмечает Марченко, даже частичное солнечное затмение в Украине в 2026 году — это хорошая возможность для астрономических наблюдений, особенно с биноклем или телескопом с защитным фильтром.

Солнечные затмения — это не редкое явление, но они всегда привлекают внимание и дают возможность наблюдать космические процессы вживую.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.