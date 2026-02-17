Заглянуть в космос: секреты солнечного затмения 2026 года
- В 2026 году будет только два солнечных затмения — одно в феврале, второе в августе, и они отличаются друг от друга.
- Февральское затмение будет кольцевым, а августовское — полным.
Солнечное затмение — это природное космическое явление, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, частично или полностью закрывая его диск. Такие явления происходят от двух до четырех раз в год в разных частях планеты.
Когда будет первое солнечное затмение в 2026 году и удастся ли его увидеть украинцам, читайте в нашем материале.
Когда будет солнечное затмение в Украине
По данным NASA, в 2026 году произойдет только два солнечных затмения, одно в феврале, а второе в августе.
Эти затмения отличаются по типу, ведь февральское будет кольцевым, когда Луна закрывает центр Солнца и по краю остается сияющее “кольцо”, а августовское — полным, когда Солнце может быть полностью закрыто Луной в зоне прямой видимости.
Солнечное затмение в феврале: дата
По данным NASA, первое — кольцевое затмение, произойдет 17 февраля. Во время него Луна пройдет между Землей и Солнцем, закрывая его центр, а по краю останется тонкое сияющее “кольцо огня”.
Полный эффект этого кольцевого затмения будет виден в основном над Южным полюсом и океанами, а частичные фазы — в южных районах Африки и Южной Америки.
Можно ли увидеть солнечное затмение в Украине в феврале 2026 года
Астроном из Днепра Людмила Марченко объяснила Суспільному, что полные или кольцевые затмения возможны только во время новолуния, когда Солнце и Луна оказываются на одной линии. В этом году 17 февраля, кроме затмения, начинается Китайский Новый год, что делает дату еще более интересной.
Однако для Украины это затмение не будет видно. По словам Марченко, центр затмения пройдет в 14:12 по киевскому времени, и Луна будет лишь немного смещена от Солнца, поэтому она его не закроет.
Видимость частичных фаз для украинцев будет практически незаметной без специальных фильтров. Кольцевое затмение можно будет наблюдать только в ограниченной зоне над Антарктидой и океанами.
Когда будет следующее солнечное затмение в Украине в 2026 году
Следующее затмение состоится 12 августа 2026 года. Это будет полное солнечное затмение, центр которого пройдет над Гренландией, Исландией и северной Испанией.
Во многих регионах Европы, Африки и Северной Америки будут видны только частичные фазы.
Для Украины также можно будет наблюдать частичное затмение, когда Луна закроет только часть Солнца, а остальная часть диска останется яркой.
Как отмечает Марченко, даже частичное солнечное затмение в Украине в 2026 году — это хорошая возможность для астрономических наблюдений, особенно с биноклем или телескопом с защитным фильтром.
Солнечные затмения — это не редкое явление, но они всегда привлекают внимание и дают возможность наблюдать космические процессы вживую.