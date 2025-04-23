Дом раздора: жена Остапчука “наехала” на его бывшую

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Остапчук (в девичестве Полтавская) впервые публично высказалась относительно конфликта вокруг дома, который ее муж приобрел во время брака с бывшей женой Кристиной Горняк.

Екатерина Остапчук рассказала о конфликте вокруг дома

В своем новосозданном Telegram-канале Остапчук обнародовала ряд сообщений, в которых обвинила Горняк в манипуляциях и публичном давлении из-за темы раздела имущества.

По словам Екатерины, во время переговоров о разделе дома стороны договорились не обсуждать это публично. Однако, по ее утверждению, Горняк регулярно нарушала это условие, публикуя сообщения и сториз о доме, что, по мнению Остапчук, свидетельствует о желании получить публичную реакцию.

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Нынешняя жена ведущего заверила, что дом был разделен по закону, поскольку имущество, приобретенное в браке, подлежит разделу независимо от вклада каждой из сторон. Она подчеркнула, что Владимир Остапчук планировал подарить часть дома Горняк, но изменил свое решение из-за ее публичных высказываний.

— Поэтому дом останется ничьим и не продается, потому что Вова не даст на это согласие. Ну, или вторая сторона может выкупить часть Вовы, — написала Екатерина.

Кроме того, она сообщила, что после развода Кристина Горняк получила от Остапчука около 700 тыс. грн на банковскую карточку, наличными несколько десятков тысяч долларов, а также автомобиль Range Rover, стоимость которого, по словам Екатерины, составляла примерно 1,5 млн грн.

Несмотря на это, бывшая жена ведущего, по словам Остапчук, продолжала публично вспоминать об их совместном доме. Екатерина призналась, что ей “стыдно и больно” обсуждать все это, но она устала от постоянного давления.

— Я просто хочу покоя. Я хочу любить мужа, воспитывать ребенка, работать. Я не хочу вариться в д*рьме, — поделилась третья жена ведущего.

Ранее в марте этого года Кристина Горняк сообщила, что вопрос раздела имущества с Остапчуком был урегулирован путем медиации без судебного разбирательства. Она отметила, что договоренность была достигнута с участием адвокатов обеих сторон.

Фото: Екатерина Остапчук, Кристина Горняк

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