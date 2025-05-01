Легенда украинской эстрады: что известно о Василии Зинкевиче, который празднует 80-летие

Сегодня, 1 мая, украинский эстрадный певец Василий Зинкевич отмечает юбилей — ему исполнилось 80 лет. Хотя артист сейчас редко появляется на публике, его песни уже давно стали классикой, объединяющей разные поколения.

Что известно о солисте Смерички и Свитязя Василии Зинкевиче и какие его композиции звучат во всем мире — читайте далее в материале.

Биография Василия Зинкевича

Василий Зинкевич родился 1 мая 1945 года в селе Васьковцы (ныне Хмельницкая область). Его мать — Анна Прокофьевна — всю жизнь тяжело проработала в местном колхозе Коммунар, также она красиво вышивала и могла сделать удивительные цветы из любых подручных материалов. Отец — Иван Харитонович — был ветеринаром и имел чрезвычайно приятный тембр голоса. Возвращаясь с работы, мужчина любил петь за столом народные песни.

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Василий был самым младшим и единственным сыном — старшая сестра Мария была медиком, а средняя Екатерина умерла в возрасте четырех лет в 1944-м.

Маленький Зинкевич, подражая отцу, тоже пел и танцевал. Василий рос не только внимательным, вежливым и послушным, но и всесторонне одаренным. После окончания школы он поехал на Буковину — в Вижницу, где поступил в училище прикладного искусства на специальность “художественная обработка металла”.

В 1968-1973 годах Зинкевич работал художественным руководителем народного самодеятельного ансамбля танца Смеречина при Вижницком доме культуры, а впоследствии — был солистом вокально-инструментального ансамбля Смеричка вместе с Левком Дутковским и Назарием Яремчуком. Коллектив получил известность в Украине и за рубежом после исполнения композиции Червона рута на конкурсе Песня года в Москве.

В 1975 году музыканты приняли участие в съемках эстонского телефильма Выступает ансамбль Смеричка под управлением Левка Дутковского.

— В ленте через призму песен Смерички было показано многогранное изобразительное искусство народных умельцев Буковины и Гуцульщины. Телефильм центральное телевидение демонстрировало лишь раз, а в родной Украине он был запрещен и снят с телеэфира. К счастью, эстонцы смогли продать его в 16 стран мира, — рассказывал основатель ВИА Смеричка Левко Дутковский. После съемок картины начались очередные травли артистов, из-за чего им пришлось покинуть Смеричку. Первым в том же 1975 году ушел Василий Зинкевич, он переехал в Луцк и начал работать в волынском ВИА Свитязь, которым руководил буковинец Валерий Громцев. За время своей карьеры Василий Зинкевич снялся в фильмах-концертах Червона Рута (1971), Мелодии голубых озер (1977), Червона Рута. Десять лет спустя (1981), Музыка весны (1987), Эхо его жизни (1988), Червоная Рута Владимира Ивасюка (1988), Кружево его дорог (1990) и в других музыкальных фильмах украинского телевидения. 20 октября 1978 года певцу присвоили звание заслуженного артиста Украины, а 3 января 1986-го — народного артиста Украины. Что касается личной жизни, то в 1980 году Василий женился на танцовщице Людмиле Витковской. Свадьбу пара сыграла в ресторане Зеленая роща недалеко от Луцка. Впоследствии у супругов родилось двое сыновей — Василий и Богдан. В юности они участвовали в хип-хоповых группах Тартак и Основной показатель. Старший сын артиста, Василий, стал художником, а младший, Богдан — телевизионным режиссером. Лучшие песни Василия Зинкевича В репертуаре Василия Зинкевича — ряд песен, которые знает и поет не одно поколение украинцев. Среди них: Баллада о мальвах, Я пойду в далекие горы, Скрипка играет, Течет вода, Музыка моя, Маричка, Два цвета, Лето поздних георгин, Море вечернее, Такая прозрачная музыка звучит, А любовь как весна цветет, Мамина светлица, Песня будет между нами, и другие композиции. Читайте также Волнуется за Украину: сестра Ротару рассказала, где сейчас живет артистка Источник: Михаил Маслий

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