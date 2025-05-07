Вторая мировая война — одна из самых трагических страниц в истории человечества. В 2025 году исполняется 80 лет со дня завершения этого кровавого конфликта, унесшего жизни более 70 млн человек.

Война 1939-1945 годов, охватившая почти весь мир, оставила глубокие раны в каждой семье. А события того периода стали основой для ряда фильмов, которые напоминают о мужестве, боли, жесткости, потерях и выборе, перед которым оказались десятки миллионов граждан.

Факты ICTV собрали подборку украинских фильмов о Второй мировой войне, которые стоит посмотреть каждому.

Фильмы о Второй мировой войне

Война. Украинский счет

Это 9-серийный документальный фильм режиссера Сергея Буковского о событиях Второй мировой войны, снятый в 2002 году. Сюжет раскрывает правду об участии украинцев в войне, их потери и подвиги.

1377 — сожженные заживо

Документальный фильм Ивана Кравчишина, снятый в 2009 году, рассказывает об украинских селах, которые вместе с жителями были сожжены во время нацистской оккупации. Тогда погибло более 50 тыс. человек.

Особое внимание в ленте уделили селу Корюковка на Черниговщине, где 1-2 марта 1943 года сожгли 1 290 домов и 6 700 человек.

Далекий выстрел

Художественный фильм режиссера Валерия Шалиги описывает события 1941 года. Во время Второй мировой войны в немецком плену встречаются два врага: один — боец Красной армии, второй — из рядов УПА. Они оба воюют за Украину, но каждый видит ее путь по-своему.

— Но со временем становится понятно, где действительно ценят свободу, где действительно воюют за Украину, где действительно есть друзья, которые друг за друга не пожалеют жизни, чтобы освободить из плена. Из того, как закончились их жизни, можно сделать отдельный вывод о жестокости того времени, — говорится в описании к ленте.

Хайтарма

Этот художественный фильм рассказывает о сталинской депортации крымских татар в мае 1944 года. Режиссером и исполнителем главной роли выступил Ахтем Сеитаблаев. В массовых сценах участвовали более 3 тыс. человек, около 700 из которых лично пережили эту трагедию.

Назови свое имя

Фильм режиссера Сергея Буковского, снятый в 2006 году, рассказывает о трагедии евреев в период Холокоста на территории Украины во время нацистской оккупации.

В ленте люди, которые выжили в 1941-1942 годах, делятся в интервью, как им удалось спастись от гибели. Сопродюсерами фильма выступили американский режиссер Стивен Спилберг и украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

