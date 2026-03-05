Друга світова війна – одна з найтрагічніших сторінок в історії людства. У 2026 році минає 81 рік із дня завершення цього кривавого конфлікту, що забрав життя понад 70 млн людей.

Війна 1939-1945 років, яка охопила майже увесь світ, залишила глибокі рани в кожній родині. А події того періоду стали основою для низки фільмів, які нагадують про мужність, біль, жорсткокість, втрати та вибір, перед яким опинилися десятки мільйонів громадян.

Факти ICTV зібрали добірку українських фільмів про Другу світову війну, які варто подивитися кожному.

Фільми про Другу світову війну

Війна. Український рахунок

Це 9-серійний документальний фільм режисера Сергія Буковського про події Другої світової війни, знятий у 2002 році. Сюжет розкриває правду про участь українців у війні, їхні втрати та подвиги.

1377 – спалені заживо

Документальний фільм Івана Кравчишина, знятий у 2009 році, розповідає про українські села, які разом з жителями були спалені під час нацистської окупації. Тоді загинуло понад 50 тис. людей.

Особливу увагу у стрічці приділили селу Корюківка на Чернігівщині, де 1-2 березня 1943 року спалили 1 290 будинків і 6 700 людей.

Далекий постріл

Художній фільм режисера Валерія Шалиги описує події 1941 року. Під час Другої світової війни в німецькому полоні зустрічаються два вороги: один – боєць Червоної армії, другий – з лав УПА. Вони обидва воюють за Україну, але кожен бачить її шлях по-своєму.

– Та згодом стає зрозуміло, де справді цінують свободу, де справді воюють за Україну, де справді є друзі, які одне за одного не пошкодують життя, щоб звільнити з полону. З того, як закінчились їхні життя, можна зробити окремий висновок про жорстокість того часу, – йдеться в описі до стрічки.

Хайтарма

Цей художній фільм розповідає про сталінську депортацію кримських татар у травні 1944 року. Режисером та виконавцем головної ролі виступив Ахтем Сеітаблаєв. У масових сценах брали участь понад 3 тис. людей, близько 700 із яких особисто пережили цю трагедію.

Назви своє ім’я

Фільм режисера Сергія Буковського, знятий у 2006 році, розповідає про трагедію євреїв у період Голокосту на території України під час нацистської окупації.

У стрічці люди, які вижили в 1941-1942 роках, діляться в інтерв’ю, як їм вдалося врятуватися від загибелі. Співпродюсерами фільму виступили американський режисер Стівен Спілберг та український бізнесмен Віктор Пінчук.

