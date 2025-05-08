Чтобы не сказали, что умер богатым: Билл Гейтс передаст свое состояние на благотворительность

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что передаст почти все свое состояние на благотворительность в течение 20 лет.

Речь идет о $200 млрд, которые будут переданы через фонд Gates Foundation, который в 2000 году основал миллиардер и его жена Мелинда.

Билл Гейтс пожертвует свое состояние на благотворительность

— В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтсов на дело спасения и улучшения жизни людей во всем мире. А 31 декабря 2045 года фонд навсегда закроет свои двери, — написал 69-летний филантроп на своем сайте.

С момента основания фонд выделил более $100 млрд, в том числе на программы по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

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— В течение следующих двух десятилетий мы удвоим наши пожертвования. Точная сумма будет зависеть от рынков и инфляции, но я ожидаю, что фонд потратит более $200 млрд в период до 2045 года. Эта цифра включает остаток фонда и мои будущие взносы, — написал Гейтс.

Миллиардер подчеркнул, что хочет спасти жизни новорожденных, детей и матерей от “причин, которые можно было бы предотвратить”, а также искоренить такие заболевания, как полиомиелит, малярия и корь, и снизить уровень бедности.

— Когда я умру, люди скажут обо мне многое, но я твердо решил, что среди этого не будет фразы “он умер богатым”. Слишком много насущных проблем нужно решить, чтобы я мог удерживать ресурсы, которые можно было бы использовать для помощи людям, — добавил Гейтс.

Отметим, что в интервью The New York Times Гейтс раскритиковал миллиардера Илона Маска за то, что он, возглавляя Департамент эффективности правительства США, инициировал сокращение расходов на помощь и развитие.

— Он мог бы стать великим филантропом. А пока что самый богатый человек мира причастен к смерти самых бедных детей в мире, — сказал основатель Microsoft.

Билл Гейтс раскритиковал Илона Маска

В интервью The New York Times Билл Гейтс заявил, что Илон Маск “причастен к смерти самых бедных детей в мире”.

Основатель Microsoft раскритиковал миллиардера из-за того, что он, возглавляя Департамент эффективности правительства США, инициировал сокращение расходов на помощь и развитие.

— Он мог бы стать великим филантропом. А пока что самый богатый человек мира причастен к смерти самых бедных детей в мире, — сказал Гейтс.

Источник: Gates Notes

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