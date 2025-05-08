Щоб не сказали, що помер багатим: Білл Гейтс передасть свої статки на благодійність

Засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що передасть майже всі свої статки на благодійність протягом 20 років.

Йдеться про $200 млрд, які будуть передані через фонд Gates Foundation, який у 2000 році заснував мільярдер та його дружина Мелінда.

Білл Гейтс пожертвує свої статки на благодійність

– Протягом наступних 20 років я передам практично всі свої статки через Фонд Гейтсів на справу порятунку і поліпшення життя людей у всьому світі. А 31 грудня 2045 року фонд назавжди зачинить свої двері, – написав 69-річний філантроп на своєму сайті.

З моменту заснування фонд виділив понад $100 млрд, зокрема на програми з боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією.

Зараз дивляться

– Протягом наступних двох десятиліть ми подвоїмо наші пожертви. Точна сума залежатиме від ринків та інфляції, але я очікую, що фонд витратить понад $200 млрд у період до 2045 року. Ця цифра включає залишок фонду та мої майбутні внески, – написав Гейтс.

Мільярдер наголосив, що хоче врятувати життя новонароджених, дітей і матерів від “причин, яким можна було б запобігти”, а також викорінити такі захворювання, як поліомієліт, малярія та кір, і знизити рівень бідності.

– Коли я помру, люди скажуть про мене багато чого, але я твердо вирішив, що серед цього не буде фрази “він помер багатим”. Занадто багато нагальних проблем потрібно вирішити, щоб я міг утримувати ресурси, які можна було б використати для допомоги людям, – додав він.

Білл Гейтс розкритикував Ілона Маска

В інтерв’ю The New York Times Білл Гейтс заявив, що Ілон Маск “причетний до смерті найбідніших дітей у світі”.

Засновник Microsoft розкритикував мільярдера через те, що він, очолюючи Департамент ефективності уряду США, ініціював скорочення витрат на допомогу та розвиток.

– Він міг би стати великим філантропом. А поки що найбагатша людина світу причетна до смерті найбідніших дітей у світі, – сказав Гейтс.

Джерело: Gates Notes

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