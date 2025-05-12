Где смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2025

Евровидение 2025 официально стартует в Базеле (Швейцария), и миллионы зрителей со всего мира готовятся наблюдать за шоу в режиме реального времени.

Первый полуфинал Евровидения 2025 состоится во вторник, 13 мая, и его трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени. Участники из 15 стран выступят вживую, чтобы побороться за выход в гранд-финал.

Где смотреть Евровидение 2025: онлайн-трансляция первого полуфинала

Официальная онлайн-трансляция Евровидения 2025 будет доступна сразу на нескольких платформах. Зрители из Украины могут бесплатно посмотреть полное видео первого полуфинала Евровидения 2025 онлайн на таких ресурсах:

Сейчас смотрят

на официальных сайтах Суспільне Культура

на YouTube-канале Евровидения Украина;

в прямом эфире телеканала Суспільне Культура

на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest

на Facebook-страницах Общественного вещателя и Евровидения Украина

а также в формате аудиотрансляции на Радио Проминь

Телеканал Суспільне Культура доступен для просмотра и в приложении Дія. Если Вам удобно смотреть Евровидение 2025 онлайн со смартфона, достаточно открыть Дію, перейти в раздел ТВ и выбрать трансляцию Суспільне Культура в прямом эфире. Это современный и удобный способ оставаться на связи с самым громким музыкальным событием года.

В первом полуфинале Евровидения 2025 будут соревноваться 15 стран, среди которых — Украина, Польша, Швеция, Исландия, Португалия, Норвегия, Бельгия, Италия и другие. Именно в этот вечер определятся десять финалистов.

Полное видео Евровидения 2025: как не пропустить

Если вы не успеете посмотреть эфир вживую, полное видео трансляции первого полуфинала Евровидения 2025 будет доступно на YouTube-каналах Eurovision Song Contest и Евровидение Украина сразу после завершения шоу.

Фото: Eurovision

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