Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое

В субботу, 17 мая, на телеканале СТБ вышел 12-й выпуск кулинарного проекта МастерШеф 15.

На этот раз судьи решили вернуть участников на сто лет назад, устроив для аматоров настоящий прыжок в прошлое — с телеграфами, письмами и даже голубями.

Как прошел 12-й выпуск МастерШеф 15 и кто покинул проект — читайте дальше.

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Как прошел 12-й выпуск МастерШеф 15

Темой выпуска стал условный временной прыжок на столетие назад. Так судьи хотели проиллюстрировать тот путь, который кулинары успели преодолеть в своей профессии.

— Метафора пришла сама собой. Это похоже на скачок, произошедший и в техническом прогрессе. От телег с лошадьми к электромобилям, от видеостанций к смартфонам, от бумажных газет к Instagram, от телеграфов к мессенджерам. Поэтому сегодня мы сделаем с вами прыжок на сто лет назад, — объявили судьи в начале 12-го выпуска МастерШеф 15.

В первом конкурсе участники расшифровывали рецепты с помощью азбуки Морзе, печатных машинок и других средств старой эпохи. Команды общались через телеграф и даже использовали почтовых голубей.

Команда синих не смогла слаженно справиться с заданием и в полном составе — Нэнси, Катя, Анна, Богдан, Виктория и Екатерина — получила черные фартуки. Зато Дэн Шебеко получил иммунитет и свой первый шеф-нож.

Следующее испытание стало одним из самых сложных в сезоне: аматоры торговались за ингредиенты, платя время, и готовили с уменьшенным набором продуктов. По результатам, черные фартуки также получили Александр и Олеся.

Финальная битва черных прошла под руководством судей — аматоры готовили блюда по подсказкам, получая импровизированный мастер-класс.

Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске

Несмотря на поддержку судей, с заданием не справилась Анна Демченко. Именно она покинула проект МастерШеф 15 в 12-м выпуске от 17 мая.

Анна родом из Харькова, ей 36 лет. Она занимает должность технического директора и является совладелицей дистрибьюторской компании.

Анна Демченко, которая покинула МастерШеф 15 в 12-м выпуске, прошла путь от наемной работницы до руководительницы бизнеса менее чем за пять лет.

В семье Анна — мама двоих детей, в профессии — решительный лидер, в кулинарии — творческий экспериментатор. Впрочем, к сожалению ее упорства не хватило для победы в кулинарном реалити

Напомним, что в 11-м выпуске МастерШеф 15 покинул Валерий Гармаш. К слову, Анна Демченко также была под угрозой вылета из проекта.

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