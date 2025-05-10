Хто покинув МастерШеф 15 в 11-му випуску – поміняли білі фартухи на чорні

У суботу, 10 травня, на телеканалі СТБ пройшов 11-й випуск кулінарного проєкту МастерШеф 15. Цього тижня на аматорів чекав не простий розподіл на команди.

Як пройшов 11-й випуск кулінарного проєкту і хто покинув МастерШеф 10.05.25 – далі в матеріалі.

Як пройшов 11-й випуск МастерШеф 15

Судді отримали картки з різними ресурсами, на кожній з яких були написані продукти, час, посуд або девайси. Аматор отримав по одній картці шляхом жеребкування. Наприклад, Настя Байда витягнула картку з часом у 90 хвилин. А Валерій Гармаш – низку робочих поверхонь із духовкою, але без розеток і плити.

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– Кожна команда має приготувати по одному класичному десерту. За 15 хвилин ви маєте поділитися на три команди. Головне – зрозуміти, хто з ким має співпрацювати, – пояснили правила судді учасникам.

Після випробування настав час розібратися, хто який внесок зробив у фінальний результат. Учасники розподілили бали – 4 бали отримував той, хто зробив більше, а 1 – хто практично нічого.

Серед слабких виявилися чотири учасники, а саме – Богдан Грабовський, Ден Шебеко, Вікторія Луцкова та Олександр Лозко.

У наступному випробуванні аматори готували фіш-енд-чіпс, але й цей раунд виявився не простим. Судді чекали саме класичної версії страви та подачі.

– Сьогодні білим і чорним фартухам випали різні ролі. Щоб повернути білий фартух, аматорам доведеться вчепитися в тих, кому в минулому конкурсі пощастило більше. Робочих місць і наборів для страви у вас рівно стільки, скільки білих фартухів. У чорних на початку готування немає ні продуктів, ні поверхонь. Ви можете їх отримати від тих, поруч із ким станете готувати. У кожному наборі по 1,5-2 порції. Білі вважатимуть чорних паразитами і намагатимуться їх позбутися, – сказали судді умови другого випробування.

За підсумками випробування, Ден Шебеко зняв свій чорний фартух і передав його Анні Демченко, Богдан Грабовський – Валерію Гармашу, Вікторія Луцкова – Олександру Лозко. Ба більше, остання приготувала найкращу страву тижня.

Хто покинув Мастер Шеф 15 в 11-му випуску

Цього тижня на битві чорних змагалися чотири учасники: Анна Демченко, Олександр Лозко, Валерій Гармаш і Денис Савенко.

За підсумком, серед тих, хто покинув МастерШеф 10.05.25, опинився Валерій Гармаш.

Нагадаємо, що в 10-му випуску МастерШеф 15 покинули одразу дві учасниці – Анастасія Жуга і Оксана Пустовойт.

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