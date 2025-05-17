Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле

У суботу, 17 травня, на телеканалі СТБ вийшов 12-й випуск кулінарного проєкту МастерШеф 15.

Цього разу судді вирішили повернути учасників на сто років назад, влаштувавши для аматорів справжній стрибок у минуле – із телеграфами, листами та навіть голубами.

Як минув 12-й випуск МастерШеф 15 і хто покинув проєкт – читайте далі.

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Як пройшов 12-й випуск МастерШеф 15

Темою випуску став умовний часовий стрибок на століття назад. Так судді хотіли проілюструвати той шлях, що кулінари встигли подолати у своїй професії.

– Метафора прийшла сама собою. Це схоже на стрибок, що відбувся й у технічному прогресі. Від возів з конями до електромобілів, від відеостанцій до смартфонів, від паперових газет до Instagram, від телеграфів до месенджерів. Тож сьогодні ми зробимо з вами стрибок на сто років назад, – оголосили судді на початку 12-го випуску МастерШеф 15.

У першому конкурсі учасники розшифровували рецепти за допомогою азбуки Морзе, друкарських машинок та інших засобів старої епохи. Команди спілкувалися через телеграф і навіть використали поштових голубів.

Команда синіх не змогла злагоджено впоратися із завданням і в повному складі – Ненсі, Катя, Анна, Богдан, Вікторія та Катерина – отримала чорні фартухи. Натомість Ден Шебеко здобув імунітет і свій перший шеф-ніж.

Наступне випробування стало одним із найскладніших у сезоні: аматори торгувалися за інгредієнти, сплачуючи часом, і готували зі зменшеним набором продуктів. За результатами, чорні фартухи також отримали Олександр і Олеся.

Фінальна битва чорних пройшла під керівництвом суддів – аматори готували страви за підказками, отримуючи імпровізований майстер-клас.

Хто покинув МастерШеф 15 у 12-му випуску

Попри підтримку суддів, із завданням не впоралася Анна Демченко. Саме вона залишила проєкт МастерШеф 15 у 12-му випуску від 17 травня.

Анна родом з Харкова, їй 36 років. Вона обіймає посаду технічної директорки та є співвласницею дистриб’юторської компанії.

Анна Демченко, яка залишила МастерШеф 15 у 12-му випуску, пройшла шлях від найманої працівниці до керівниці бізнесу менш ніж за п’ять років.

У родині Анна – мама двох дітей, у професії – рішуча лідерка, у кулінарії – творча експериментаторка. Втім, на жаль її завзятості не вистачило для перемоги у кулінарному реаліті

Нагадаємо, що в 11-му випуску МастерШеф 15 покинув Валерій Гармаш. До слова, Анна Демченко також була під загрозою вильоту з проєкту.

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