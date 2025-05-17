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Юлия Захарченко, редактор ленты

Текстовая онлайн-трансляция финала Евровидения 2025: главные события

Ключевые события
17:27
Когда начнется финал Евровидения 2025
Євробачення 2025
Фото: Getty Images

Финал Евровидения состоится уже в эту субботу, 17 мая. Представители 26 стран выйдут на сцену в Базеле.

Среди них — украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Она выступит в первой части гранд-финала Евровидения 2025 под номером 7.

Финал Евровидения 2025 начнется 17 мая в 22:00 по киевскому времени. После завершения выступлений зрители должны проголосовать за любимых артистов.

Уже вскоре узнаем, кто станет победителем Евровидения 2025.

17 мая, 17:27

Когда начнется финал Евровидения 2025

Финал Евровидения 2025 начнется 17 мая в 22:00 по киевскому времени. Запланировано выступление представителей 26 стран. Главная сцена расположена в Базеле.

В этом году Украину представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Ziferblat

Фото: Getty Images

Букмекеры говорят, что в этом году фаворитом является KAJ, который представляет Швецию со своей одой культуре саун Bara Bada Bastu, а также австрийский певец JJ с поп-оперной песней Wasted Love.

Французская певица Луан превзошла все ожидания зрителей с песней Maman, как и голландский певец Claude с проникновенной балладой C’est La Vie и финка Эрика Викман с песней Ich Komme.

В прямом эфире также запланировано выступление швейцарского певца Немо, который стал победителем Евровидения 2024, хорватской певицы Baby Lasagna, которая заняла второе место с песней Rim Tim Tagi Dim, и финского певца Käärijä с треком Cha Cha Cha Cha, который занял второе место в 2023 году.

Ziferblat, конкурс, Пісні
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