Текстовая онлайн-трансляция финала Евровидения 2025: главные события

17 мая, 17:27

Когда начнется финал Евровидения 2025

Финал Евровидения 2025 начнется 17 мая в 22:00 по киевскому времени. Запланировано выступление представителей 26 стран. Главная сцена расположена в Базеле.

В этом году Украину представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Букмекеры говорят, что в этом году фаворитом является KAJ, который представляет Швецию со своей одой культуре саун Bara Bada Bastu, а также австрийский певец JJ с поп-оперной песней Wasted Love.

Французская певица Луан превзошла все ожидания зрителей с песней Maman, как и голландский певец Claude с проникновенной балладой C’est La Vie и финка Эрика Викман с песней Ich Komme.

В прямом эфире также запланировано выступление швейцарского певца Немо, который стал победителем Евровидения 2024, хорватской певицы Baby Lasagna, которая заняла второе место с песней Rim Tim Tagi Dim, и финского певца Käärijä с треком Cha Cha Cha Cha, который занял второе место в 2023 году.