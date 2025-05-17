Текстова онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2025: головні події

17 Травня, 17:27

Коли розпочнеться фінал Євробачення 2025

Фінал Євробачення 2025 розпочнеться 17 травня о 22:00 за київським часом. Заплановано виступ представників 26 країн. Головна сцена розташована у Базелі.

Цьогоріч Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Букмекери кажуть, що цьогоріч фаворитом є KAJ, який представляє Швецію зі своєю одою культурі саун Bara Bada Bastu, а також австрійський співак JJ з поп-оперною піснею Wasted Love.

Французька співачка Луан перевершила всі очікування глядачів з піснею Maman, як і голландський співак Claude із проникливою баладою C’est La Vie та фінка Еріка Вікман із піснею Ich Komme.

У прямому ефірі також заплановано виступ швейцарського співака Немо, який став переможцем Євробачення 2024, хорватської співачки Baby Lasagna, яка посіла друге місце з піснею Rim Tim Tagi Dim, та фінського співака Käärijä з треком Cha Cha Cha, який посів друге місце у 2023 році.