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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Текстова онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2025: головні події

Ключові події
17:27
Коли розпочнеться фінал Євробачення 2025
Євробачення 2025
Фото: Getty Images

Фінал Євробачення відбудеться вже цієї суботи, 17 травня. Представники 26 країн вийдуть на сцену в Базелі.

Серед них – український гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Він виступить у першій частині гранд-фіналу Євробачення 2025 під номером 7.

Фінал Євробачення 2025 розпочнеться 17 травня о 22:00 за київським часом. Після завершення виступів глядачі мають проголосувати за улюблених артистів.

Уже незабаром дізнаємося, хто стане переможцем Євробачення 2025.

17 Травня, 17:27

Коли розпочнеться фінал Євробачення 2025

Фінал Євробачення 2025 розпочнеться 17 травня о 22:00 за київським часом. Заплановано виступ представників 26 країн. Головна сцена розташована у Базелі.

Цьогоріч Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Ziferblat

Фото: Getty Images

Букмекери кажуть, що цьогоріч фаворитом є KAJ, який представляє Швецію зі своєю одою культурі саун Bara Bada Bastu, а також австрійський співак JJ з поп-оперною піснею Wasted Love.

Французька співачка Луан перевершила всі очікування глядачів з піснею Maman, як і голландський співак Claude із проникливою баладою C’est La Vie та фінка Еріка Вікман із піснею Ich Komme.

У прямому ефірі також заплановано виступ швейцарського співака Немо, який став переможцем Євробачення 2024, хорватської співачки Baby Lasagna, яка посіла друге місце з піснею Rim Tim Tagi Dim, та фінського співака Käärijä з треком Cha Cha Cha, який посів друге місце у 2023 році.

Ziferblat, конкурс, Пісні
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