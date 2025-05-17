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Перед финалом Евровидения 2025: у солиста Ziferblat возникли проблемы с голосом

Ziferblat
Фото: Getty Images

Перед финалом Евровидения 2025 у солиста Ziferblat Даниила Лещинского возникли проблемы с голосом. Однако участники группы уверяют, что это не повлияет на качество их выступления.

У солиста Ziferblat проблемы с голосом — что известно

Участник Ziferblat Валентин Лещинский в интервью Суспільному рассказал, что у Даниила появились проблемы с голосом еще после первых репетиций, однако это не помешало музыкантам хорошо выступить в первом полуфинале Евровидения 2025.

— Даня — специфический человек, и мы его стараемся поддерживать, чтобы он был в нормальном состоянии. Для него интервью — это стресс, и у него действительно есть проблемы с голосом еще с первых репетиций. Мы его бережем, помогаем восстанавливаться. Но это не помешает ему. Вы же первый полуфинал видели, все было нормально, — сказал Валентин.

Федор Ходаков добавил, что Даниилу сейчас нужно больше восстанавливаться и сконцентрироваться на финальном выступлении. Именно поэтому солист Ziferblat пропускает некоторые интервью.

Сейчас смотрят

— Ему надо просто больше сконцентрироваться на выступлениях, потому что интервью на самом деле очень много. Ему надо беречь голос, поэтому в последнее время мы его не берем на интервью для того, чтобы у него было много сил. Выступление сейчас — это самое главное, — сказал музыкант.

Напомним, что группа Ziferblat представляет Украину на Евровидении 2025 с песней Bird of Pray. В финале конкурса музыканты выйдут на сцену под номером 7.

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Ziferblat, Евровидение 2025
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