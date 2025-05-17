Как образовалась Большая пятерка Евровидения и какие страны входят в ее состав

На песенном конкурсе Евровидение уже много лет существует понятие Большой пятерки — это пять стран, которые автоматически попадают в финал конкурса.

Это Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания — крупнейшие финансовые доноры Европейского вещательного союза (EBU), который является организатором конкурса. Именно благодаря взносам этих стран обеспечивается значительная часть бюджета Евровидения.

Ранее они даже не выступали в полуфиналах, но это правило изменилось в прошлом году. Впрочем, номера представителей стран из Большой пятерки все равно проходят вне конкурса и в итоге стопроцентно оказываются в гранд-финале.

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Как образовалась Большая пятерка Евровидения

Изначально существовала Большая четверка — Франция, Германия, Испания и Великобритания. Она сформировалась в 2000 году, когда эти страны стали ключевыми спонсорами конкурса. В 2011 году к списку присоединилась Италия, вернувшись после 13-летнего перерыва и сразу получив высокий результат. Так появилась Большая пятерка Евровидения.

Этот статус не только обеспечивает место в финале, но и гарантирует широкий охват трансляции в этих странах. Вещатели, представляющие Большую пятерку, обязаны транслировать как полуфиналы, так и финал, способствуя высоким рейтингам шоу.

Сколько раз побеждали страны Большой пятерки

Несмотря на постоянное место в финале, представители Большой пятерки не всегда были среди фаворитов. В то же время эти страны имеют довольно показательную историю побед.

Великобритания побеждала пять раз. Последний раз это произошло в 1997 году.

У Франции такое же количество побед. Вот только с 1977-го ее представители ни разу не привозили домой хрустальный микрофон.

Италия может похвастаться тремя победами. Последняя из них досталась группе Maneskin в 2021 году.

Испания пока имеет в копилке два победных выступления. Зато это произошло два года подряд — в 1968-м и 1969-м.

Германия также побеждала дважды — в 1982 и 2010 годах.

Бывает и так, что представители Большой пятерки оказываются в нижней части таблицы результатов. Например, в 2015 году Испания заняла 21-ю строчку, Великобритания — 24-ю, Франция — 25-ю, а Германия вообще набрала ноль баллов.

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