Для сериала о Гарри Поттере строят целый город за $1,2 млрд — со школой для актеров

Для съемок нового сериала о Гарри Поттере студия Warner Bros. строит полнофункциональный “мини-город” стоимостью $1,25 млрд.

Где будут снимать сериал о Гарри Поттере

Амбициозная площадка, расположенная на студии Leavesden Studios в Великобритании, будет включать новые дороги, многоэтажные паркинги, огромные ангары для съемок и множество вспомогательных помещений, необходимых для поддержания производства такого масштаба.

Как пишут СМИ, продюсеры строят не только декорации, но и школу для юных актеров, что очень важно, учитывая долгосрочность съемок. Также в городе будет медицинский центр и специальные помещения для животных, которые будут участвовать в сериале: от сов и крыс до лошадей и пауков.

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Источник сообщил, что город будет функционировать как “небольшой мегаполис, который не только обеспечит декорации для шоу, но и предоставит все условия, необходимые для огромного актерского состава и съемочной группы”.

Недавно телеканал HBO подтвердил имена первых шести актеров, которые сыграют преподавателей Хогвартса в будущем сериале. Кто воплотит главных героев — Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли — пока неизвестно.

Съемки сериала начнутся летом 2025 года, а его премьера запланирована на конец 2026-го — начало 2027 года

Источник: Collider, The Sun

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